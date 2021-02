Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: da redação - 11 de fevereiro de 2021.

Mais barato do que o ônibus! Passagens de avião ida e volta Montes Claros/SP por apenas R$ 467

Tem ainda passagens aéreas de ida e volta Montes Claros/Rio de Janeiro por R$ 697,66, valor com todas as taxas incluídas.

Uma ótima oportunidade para quem precisa de viajar de avião de Montes Claros para São Paulo. Em promoção relâmpago, lançada nesta quinta-feira (11/02), é possível comprar passagens de ida e volta do Norte de Minas para Guarulhos, na Grande São Paulo, por apenas R$ 467.01, valor com todas as taxas incluídas. (Veja detalhes na imagem abaixo). Essa promoção está disponível também de São Paulo para Montes Claros.

Quem precisa viajar ainda em fevereiro para Belo Horizonte também encontra promoção! A ida e a volta para a capital mineira (Confins) em voo direto da Azul saindo do Norte de Minas estão disponíveis nesta promoção por R$ 622,58. Tem ainda passagens aéreas de ida e volta Montes Claros/Rio de Janeiro por R$ 697,66. De Montes Claros para Brasília os valores de ida e volta são ainda mais surpreendentes: apenas R$ 501,96.

Compre aqui passagens aéreas ida e volta Montes Claros/SP por R$ 467,01

Voos de ida e volta BH/São Paulo por R$ 260,40

Quem está em Belo Horizonte e precisa viajar ainda no mês de fevereiro encontra passagens aéreas de ida e volta por R$ 260,40 para São Paulo e para a cidade do Rio de Janeiro a viagem de avião vai custar R$ 348,48 para embarque no mês de março. Da capital mineira para Uberaba há opções de voos de ida e volta por R$ 384,99.

Os outros destaques são as passagens BH/Salvador por R$ 527,18 e para Vitória a partir de R$ 412,16. Todas as passagens desta promoção estão com todas as taxas somadas. Mas atenção! Compre logo as suas passagens porque o numero de assentos promocionais.

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas nos voos saindo de MONTES CLAROS

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas nos voos saindo de BELO HORIZONTE