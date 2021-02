Montes Claros – Nova gestão da Inspetoria do Crea-MG em Montes Claros pretende contribuir para o desenvolvimento regional

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – Eleito pelos profissionais de engenharia, agronomia e geociências de Montes Claros e região, o engenheiro agrônomo Rafael Alexandre Sá estará à frente da Inspetoria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG) pelos próximos três anos. No processo consultivo, realizado no dia 1º de outubro de 2020, também foi eleito o engenheiro civil Danilo Fonseca Duarte como inspetor-tesoureiro.

O inspetor-secretário Rafael, de 40 anos, tem 16 anos de formação em engenharia agronômica pela UFMG e mestrado na área da Engenharia do Solo e da Água, pela Unimontes. Natural de Montes Claros, ele vai coordenar as ações da Inspetoria, que é responsável por 18 municípios da região. O engenheiro, que está em seu primeiro mandato, pretende desenvolver um trabalho de reaproximação dos profissionais das engenharias, da agronomia e das geociências com a estrutura e debates promovidos pelo Conselho. “A microrregião de Montes Claros sempre foi um grande celeiro de profissionais que se destacam pela competência, dinamismo e ética. Nós, engenheiros sempre estivemos no protagonismo do desenvolvimento dessa região e nos comprometemos para tal. Os nossos mandatos, tanto do Danilo como o meu, estão à disposição para ouvir e buscar respostas aos anseios da nossa regional”, garante.

Com um intenso trabalho de interiorização nos últimos anos, o Crea-MG atua para estar cada dia mais perto dos profissionais, das cidades e da sociedade. Esse trabalho é feito por meio das Inspetorias e Escritórios de Representação distribuídos por todas as regiões do estado. Atualmente, são 81 unidades de atendimento que oferecem, entre outros serviços, o registro de profissionais e empresas, orientações sobre Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), emissões de certidões, taxas e formulários.

O presidente do Crea-MG, engenheiro civil Lucio Borges, cuja primeira gestão teve como uma de suas marcas a interiorização, garante que gestores públicos municipais e privados, e a população em geral, podem ter certeza de que essa política de proximidade vai continuar e será fortalecida. “Temos um compromisso de diálogo com os profissionais e com suas inserções cada vez maiores no dia a dia, na vida das cidades e das pessoas, sempre em prol do bem comum. E nada nos moverá disso”, afirma Lucio Borges.

Atuação

O Crea-MG verifica e fiscaliza o exercício e as atividades de engenharia, agronomia, geologia, geografia e meteorologia, amparado pela Lei Federal 5.194/1966. A função do Conselho é defender a sociedade da prática ilegal das atividades técnicas, exigindo a presença de profissionais legalmente habilitados, com atribuições específicas, na condução dos empreendimentos das áreas da engenharia, da agronomia e das geociências.