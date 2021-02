Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – Ponte sobre a linha férrea irá atender antiga reivindicação dos moradores do JK

Montes Claros – A Prefeitura de Montes Claros irá contratar empresa para construir uma ponte sobre a linha férrea na avenida Minas Gerais, nas imediações dos bairros Floresta e JK. A obra irá atender uma antiga reivindicação dos moradores da região e dos trabalhadores e estudantes que por ali passam, uma vez que a região abriga uma série de instituições de ensino, o que acarreta um aumento substancial do volume de veículos durante o período letivo.

A obra faz parte da política da Prefeitura de promoção e melhoramento da mobilidade urbana através do aumento da capacidade de tráfego com a adequação e qualificação das vias, e irá melhorar significativamente a segurança, a comodidade e a fluidez do trânsito e o tráfego de pedestres, automóveis, veículos de carga e transporte coletivo naquela região. O valor do investimento será de cerca de R$ 1,1 milhão e o prazo para conclusão da obra, após a emissão da ordem de serviço, será de sete meses.

O processo licitatório nº 032/2021 terá sua sessão pública no dia 26 de fevereiro, na sala de Licitações da sede do Executivo, e as empresas interessadas em participar da licitação deverão acessar o edital do processo que está disponível no site da Prefeitura de Montes Claros através do link https://admin.montesclaros.mg.gov.br/upload/licitacoes/files/licitacoes/2021/P03221%20-%20TP%2001/Edital%20Tomada%20de%20Preco%20001-2021(1).pdf.