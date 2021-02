Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de fevereiro de 2021.

MG – Previsão do tempo para Minas Gerais nesta quinta-feira, 18 de fevereiro

Nesta quinta-feira (18/2) são esperadas pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento em todo o estado de Minas Gerais. O cenário exige cuidado da população, porque é propenso a deslizamento de encostas e alagamentos.

A situação fica mais delicada nos municípios que se localizam no Norte, no Centro, no Vale do Jequitinhonha e na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

No estado, em geral, as temperaturas variam entre 14ºC e 36ºC.

Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).