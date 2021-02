Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – América/Montes Claros joga neste sábado pela Superliga

Montes Claros – No próximo sábado, 20, a equipe do América/Montes Claros entrará em quadra, às 17 horas, pela Superliga Nacional de Vôlei 2020/2021. A partida contra o Blumenau é válida pela 8ª rodada do returno e acontecerá na casa do adversário, em Santa Catarina.

A vitória é importante para que o primeiro objetivo dos montes-clarenses na Superliga seja alcançado: a conquista da vaga na fase eliminatória do torneio, os chamados playoffs, que terão início no mês de março e que reunirão as oito equipes mais bem colocadas.

Após a vitória contra o Vôlei UM Itapetininga (SP), por 3 sets a 0, (parciais de 25/18, 26/24 e 25/20), o América/Montes Claros ocupa a 5ª colocação do torneio, com 26 pontos em 18 partidas. Já os catarinenses estão na 6ª posição, com 25 pontos em 18 jogos. Algumas equipes participaram da Copa Brasil e aparecem com apenas 16 ou 17 partidas na tabela classificatória da Superliga.

Além do Blumenau, o América/Montes Claros ainda terá mais três duelos antes dos playoffs – justamente contra as equipes que estão nas três primeiras colocações do torneio. No dia 24, o adversário é o Sada Cruzeiro, em Belo Horizonte; no dia 27, a partida é contra o Taubaté, em Montes Claros; e o último adversário na fase classificatória será o Minas Tênis, em 6 de março, na capital mineira.