* Por: Jornal Montes Claros - 19 de fevereiro de 2021.

Norte de Minas – Codevasf prepara diagnóstico para revitalizar bacia hidrográfica do rio Pandeiros

Norte de Minas – A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) irá realizar diagnóstico para revitalizar a bacia hidrográfica do rio Pandeiros, no Norte de Minas Gerais, uma das mais importantes formadoras da bacia hidrográfica do São Francisco. A empresa já contratou os serviços que incluem a elaboração do projeto de engenharia hidroambiental da área. O investimento do governo federal, por meio da Companhia, é da ordem de R$ 314 mil. A ação faz parte do Programa de Revitalização da Bacia do São Francisco.

Para o superintendente regional da Codevasf em Minas Gerais, Marco Antônio Graça Câmara, o projeto é necessário para que a empresa tenha o conhecimento das condições de degradação da bacia e promova ações para reverter o problema. “Com essas informações, temos condições de realizar as intervenções necessárias por meio das indicações e soluções técnicas, objetivando a revitalização hidroambiental da bacia do rio Pandeiros”, explica Câmara.

De acordo com Domênico Morano Júnior, chefe da Unidade de Meio Ambiente da Codevasf em Minas Gerais, a bacia hidrográfica do rio Pandeiros é de extrema importância para o São Francisco. “Após a elaboração do diagnóstico e com o projeto finalizado, a Codevasf buscará os recursos para a implantação das ações de revitalização na bacia. A previsão é de emissão da Ordem de Serviço para o início dos trabalhos no início do mês de março e o prazo de execução é de 180 dias”, explica.

O diagnóstico irá avaliar as condições de degradação ambiental da bacia com foco no controle de processos erosivos. A proposta é identificar as áreas de maior vulnerabilidade ambiental, como as nascentes e áreas de APP (Área de Preservação Permanente), indicando os principais focos de erosão e propondo ações para interromper ou minimizar o problema, visando a recuperação das áreas degradadas e ampliação da infiltração da água no solo para promover a recarga dos aquíferos e, consequentemente, das nascentes.

Importância hidroambiental

A bacia hidrográfica do rio Pandeiros, localizada nos municípios de Bonito de Minas, Cônego Marinho e Januária, em Minas Gerais, está situada na margem esquerda do Velho Chico. A sua extensão é de aproximadamente 398 mil hectares.

A área é considerada unidade de conservação de uso sustentável desde 1995, quando foi criada a Área de Proteção Ambiental da Bacia Hidrográfica do Pandeiros – APA Pandeiros. Em razão de sua enorme biodiversidade, ele é conhecida como o “Pantanal Mineiro”, constituindo-se como um berçário natural, responsável pela reprodução de aproximadamente 70% dos peixes do rio São Francisco.

Ao longo dos anos, a bacia tem sofrido com ações de degradação e assoreamento, principalmente devido à monocultura irrigada, pecuária tradicional, desmatamento clandestino e o uso mal planejado do fogo, o que vem levando à rápida deterioração do seu ambiente natural com a ocorrência de processos de erosão, formação de voçorocas e assoreamento.