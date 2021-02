Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de fevereiro de 2021.

Previsão do tempo para Minas Gerais nesta sexta-feira, 19 de fevereiro

MG – O céu nesta sexta-feira (19/2) segue bastante nublado em Minas Gerais, com as típicas pancadas de verão. As chuvas podem ser fortes e acompanhadas de rajadas de vento e raios, especialmente nas regiões Norte, Centro e Leste do estado.

Nesse cenário, a população deve redobrar os cuidados com possíveis alagamentos e transbordamentos de rios. As temperaturas seguem estáveis, oscilando entre a mínima, de 13ºC, e a máxima, de 35ºC.

Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).