Conheça as empresas que são destaque na opinião pública em Montes Claros

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de fevereiro de 2021.

Pesquisa foi realizada pela empresa Previlege, de Cascavel (PR), que pontuou 27 empresas como destaque…

Já está mais que comprovado que, nos dias de hoje, informação é igual a poder. Sabendo disso, a empresa Previlege Pesquisas, com base em Cascavel (PR), atua há quatro anos com a produção de levantamentos de opinião pública em todo o território nacional, destacando e reconhecendo empresas que realizam atendimento diferenciado.

Entre os dias 11 a 15 de Janeiro, a Previlege realizou pesquisa de opinião em Montes Claros – MG por amostragem estratégica de sexo, idade, escolaridade e bairro onde mora.

No total de 1.250 pessoas responderam um questionário que contou com 27 empresas eleitas, com sede na cidade.

Confiram quais foram as empresas destaque no ano de 2021: