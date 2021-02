Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de fevereiro de 2021.

Norte de Minas – Sebrae Minas realiza webinar Novos Prefeitos Empreendedores do Norte de Minas

Norte de Minas – O Sebrae Minas, em parceria com a Associação Mineira de Municípios (AMM), irá realizar, na próxima terça-feira (23), a partir das 10h, o webinar “Sebrae para Prefeitos Empreendedores – Gerando impactos positivos para o desenvolvimento do seu município”. A ação integra o projeto Desenvolve Minas Gerais, lançado em agosto do ano passado. O encontro tem o objetivo de apresentar o Sebrae como parceiro dos municípios para construção de políticas públicas de desenvolvimento econômico e de melhoria do ambiente de negócios.

Durante o encontro virtual, os gestores públicos vão conhecer as ações sugeridas no Guia do Prefeito Empreendedor, elaborado pelo Sebrae Minas, assim como as soluções propostas pelo programa Cidade Empreendedora – outra iniciativa do Sebrae –, além de terem acesso a instrumentos de gestão e governança. O público-alvo são prefeitos, vice-prefeitos, secretários de desenvolvimento, vereadores, presidentes de câmaras municipais e demais lideranças e gestores locais.

O gerente da Regional Norte do Sebrae Minas, Cláudio Luiz Oliveira, destaca que as ações que serão apresentadas no webinar irão contribuir para que os novos prefeitos invistam no empreendedorismo em seus municípios. “Essa parceria com a AMM e com o poder público é fundamental. Vamos levar aos prefeitos do Norte de Minas soluções disponíveis, desenvolvidas pelo Sebrae, que irão contribuir para que os municípios se tornem cidades empreendedoras. A inciativa vai fazer com que a economia local se desenvolva e gere mais emprego para a população”, ressalta.

Participam do webinar o presidente do Sebrae Carlos Melles; o diretor técnico do Sebrae Minas, João Cruz; o presidente da Associação Mineira de Municípios, Julvan Lacerda e o gerente da Regional Norte do Sebrae Minas, Claudio Luiz Oliveira. A transmissão será pelo canal do Youtube da Associação Mineira de Municípios (AMM).

Projeto Desenvolve Minas Gerais

O projeto Desenvolve Minas Gerais foi lançado em agosto do ano passado. Seu principal objetivo é propor estratégias para o desenvolvimento local por meio da mobilização do poder público, iniciativa privada e terceiro setor, criando condições favoráveis de sobrevivência dos pequenos negócios, que são fonte de trabalho e renda em todos os 853 municípios do estado.

A iniciativa conta com a parceria da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, e de diversas entidades, como o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), Tribunal de Contas da União (TCU), Confederação Nacional de Municípios (CNM), Associação Mineira de Rádio e Televisão (Amirt), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater) e Conselho Regional de Engenharia (CREA-MG).

Serviço:

AMM e Sebrae para Prefeitos Empreendedores – Gerando impactos positivos para o desenvolvimento do seu município

Data: 23 de fevereiro, a partir das 10h

Transmissão pelo canal do YouTube AMM/TV Minas

Programação

10h – Abertura

Carlos Melles – presidente do Sebrae

João Cruz – diretor-técnico do Sebrae Minas

Julvan Lacerda – presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) e prefeito de Moema

10h30 – Painel – A importância de ser afiliado – Serviços, vantagens, cursos, eventos e conquistas municipalistas

11h – Painel – Desenvolvimento Econômico Local – Alessandro Chaves – gerente da Unidade de Articulação para Desenvolvimento Econômico do Sebrae Minas

Instrumentos de Gestão e Indicadores de Desenvolvimento – Felipe Melo – gerente da Unidade de Inteligência Empresarial do Sebrae Minas

Governança e Planos de Desenvolvimento – Cláudio Luiz Oliveira – gerente da Regional Norte.

12h – Encerramento