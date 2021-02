7 raças de cachorros mais inteligentes do mundo

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de fevereiro de 2021.

Entenda as características e as personalidades dos principais cães inteligentes do planeta.

Ter um cão inteligente em casa é algo muito benéfico para os donos. Eles são trabalhadores e obedientes, sendo que isso permite que eles aprendam comandos com facilidade, tornando a vida de todos muito mais fácil e agradável.

No entanto, quais são as raças que apresentam a melhor capacidade de assimilar ordens e demonstram ter muita inteligência? No texto abaixo, conheça um pouco mais sobre as características de sete cães inteligentes.

Border Collie

O Border Collie é um cão de criação relativamente recente na história. Ele surgiu na Grã-Bretanha há cerca de 100 anos, com o objetivo de tornar-se um cachorro que auxiliasse os pastores a cuidar das ovelhas.

Ele destaca-se pela inteligência e por ser extremamente ativo. Também é obediente, o que torna interessante treinar comandos. No entanto, o dono não pode esquecer de exercitá-lo regularmente, uma vez que precisa gastar toda a energia que tem. Passeios e brincadeiras ao ar livre são a melhor recomendação para esse fim.

Golden Retriever

Outra raça inteligente, que se destaca pela facilidade de fazer amizade com estranhos e demais animais, é o Golden Retriever. Ele é calmo, o que facilita a presença em apartamentos, por exemplo. Também é bastante brincalhão e obediente, tendo disposição para aprender novos truques e agradar o dono.

Essas características tornam a raça uma boa companhia para quem tem crianças em casa. Contudo, é preciso discipliná-lo, já que ele também tem muita energia para gastar. Se não for devidamente supervisionado, pode causar uma bagunça ao lado da criançada.

Papillon

Entre os cães pequenos, o Papillon é o segundo mais inteligente, ficando atrás apenas do Poodle. Ele também é bastante dócil e uma ótima companhia para os donos, sendo que utiliza a inteligência para proteger a família.

Poodle

Os carinhosos Poodles são extremamente inteligentes e obedientes, sendo adestrados com facilidade. Além de serem brincalhões, sempre procuram agradar os donos, o que reforça a relação entre todos. Porém, também podem ser possessivos e ciumentos, o que dificulta a relação com estranhos ou outros animais.

Rottweiler

O Rottweiler tem fama de valentão, mas é um cachorro muito inteligente, além de brincalhão e amável. Com os membros da família, ele mostra-se muito dócil, ao mesmo tempo que é um excelente cão de guarda, disposto a defender todos a qualquer custo. Ele entende truques e aprende novos comandos com facilidade, além de ser muito disciplinado. Não por menos, é bem comum encontrá-lo em ações policiais.

Buldogue

A exemplo do Golden Retriever, o Buldogue é outro cão inteligente com facilidade em conviver com crianças. Ele é brincalhão e afetuoso, destacando-se pelo temperamento tranquilo, o que o torna muito quieto. Tem aptidão para aprender comandos e ser treinado, mas não aceita ordens com tanta facilidade.

É naturalmente protetor, mas a interação com as crianças deve ser supervisionada. Isso porque a estrutura e o peso dessa raça podem machucar no meio das brincadeiras. Para evitar qualquer problema, o ideal é que o treinamento comece quando ele ainda for filhote.

Pastor Alemão

Trata-se de um cão pastoreio, como é o caso do Border Collie. Muito inteligente e de grande porte, o Pastor Alemão aprende truques e comandos com facilidade, sendo necessárias poucas repetições para que ele compreenda o que deve fazer.

Ele é mais um animal que, por ser muito ativo, precisa gastar essa energia de alguma forma, com brincadeiras e passeios constantes. O mais indicado é que ele more em casas que tenham mais espaço, como um quintal ou um jardim, para que tenha espaço para se exercitar.