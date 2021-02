Montes Claros – Em fevereiro, já choveu quase três vezes a média histórica em Moc

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de fevereiro de 2021.

Montes Claros – A cidade de Montes Claros tem recebido, nesse mês de fevereiro, chuvas fortes e abundantes, atípicas para essa época do ano, devido a uma frente fria que está sobre a região.

A média histórica de chuvas em Montes Claros no mês de fevereiro é de 115,7 milímetros.

Em 2021, o índice de precipitação pluviométrica nesse mês já alcançou 313,8 milímetros, quase o triplo do esperado.

No sábado, 20, choveu cerca de sessenta milímetros na cidade, e a Defesa Civil Municipal, com o apoio da Guarda Municipal e do Corpo de Bombeiros, visitou diversas áreas alagadas, monitorando de perto a situação.

Foram sete ocorrências de alagamento, duas quedas de árvore e um problema na rede elétrica.