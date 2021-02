Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de fevereiro de 2021.

Norte de Minas – Receita Federal seleciona CIMAMS para projeto piloto

Norte de Minas – Capacitar gestores e trabalhadores das políticas sociais para garantir que os municípios acessem todo o potencial de recursos por meio da destinação do Imposto de Renda. Esta é a proposta da Receita Federal do Brasil – RFB.

No próximo dia 3/3, de 9 às 11 horas, a RFB, em parceria com o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene – CIMAMS, realizará a palestra: “Campanha destinação e projeto consórcios municipais”, e que tem como público alvo prefeito(a)s e gestores de políticas públicas e sociais responsáveis pela administração dos municípios do Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha.

O evento é um marco da parceria estabelecida entre o Consórcio e a RFB. Nesta inciativa pioneira, apenas dois consórcios no Brasil foram selecionados: o CIMAMS e o CIVAP – Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema, para capacitação de gestores quanto a destinação de recursos do imposto de renda para os Fundos Municipais dos Direitos da Criança e Adolescente (FIA) e Fundos Municipais do Idoso.

Em 2020, Minas Gerais recebeu de destinação para os FIA municipais, o valor de $9.346.946, enquanto poderiam ter atingido/recebido o valor de $314.960.447. Uma média de 3% do seu potencial de arrecadação.

Com base nesses dados e considerando a realidade dos municípios do Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha objetivamos possibilitar o desenvolvimento de políticas públicas na área da criança do adolescente e do idoso do âmbito dos municípios, fortalecendo o controle social e as políticas sociais neles desenvolvidas.