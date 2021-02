Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de fevereiro de 2021.

Norte de Minas – Ampliação de bases do SAMU diminui tempo de espera para atendimento das ocorrências

Norte de Minas – A descentralização das unidades de atendimento do SAMU Macro Norte foi uma das prioridades da atual administração do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas (Cisrun), presidida pelo prefeito Silvanei Batista, nos últimos quatro anos. Depois de diversas reuniões junto aos órgãos competentes do Governo do Estado e Federal, na edição de 27 de dezembro do Diário Oficial da União, foi publicada a Portaria do Ministério da Saúde (nº 3.863) autorizando e regulamentando que o Fundo Nacional de Saúde repasse recursos aos entes federados para aquisição de ambulâncias de Suporte Avançado de Vida. Já a Portaria Ministerial n° 4.111, de 29 de dezembro de 2017, aprovou a instalação das Unidades de Suporte Básico.

Com a medida, o Norte de Minas passou a ter uma cobertura maior na disponibilização do serviço de urgência e emergência garantindo a equidade do Sistema Único de Saúde (SUS), oferecendo mais a quem mais precisa e assegurando o direito à saúde. Dessa forma, os municípios de Curral de Dentro, Verdelândia, Mirabela, Mamonas e Olhos D’água foram contemplados com uma base do SAMU Macro Norte cada uma. Em Bocaiuva, Francisco Sá e Monte Azul a população já contava com uma unidade do SAMU no município e passou a contar com Unidades de Suporte Avançado (USAs). Nesta quarta-feira (24), o presidente Silvanei Batista esteve em Brasília solicitando ao Ministério da Saúde recursos para a implantação das bases de Grão Mogol e Jequitaí e a inserção de Unidades de Suporte Avançado nos municípios de Manga e Salinas.

As USA’s são tripuladas por médico, enfermeiro e condutor socorrista, enquanto que as unidades básicas tem uma equipe formada por condutor socorrista e técnico em enfermagem. “O SAMU Macro Norte é responsável por atendimentos clínicos, psiquiátricos, obstétricos e de acidentes de trânsito. Com o aumento na capilaridade do serviço, quem ganha é a população do Norte de Minas, pois a tendência é que os deslocamentos das equipes sejam menores, assim como o tempo de espera para atendimento às ocorrências”, explica o presidente do Cisrun.