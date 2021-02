Previsão do tempo para Minas Gerais nesta quinta-feira, 25 de fevereiro

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de fevereiro de 2021.

MG – Nesta quinta-feira (25/2) Minas Gerais deve ter pancadas de chuva típicas de verão, principalmente à tarde e à noite, devido ao aquecimento diurno e à umidade.

As temperaturas ficam altas, acima dos 30ºC em todas as regiões do estado, e devem chegar a 36ºC na Zona da Mata e no Triângulo Mineiro. A mínima prevista é de 11ºC no Sul.

Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).