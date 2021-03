6 passos essenciais para a sua rotina de cuidados com a pele

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 5 de março de 2021.

Beber água, praticar exercícios físicos regularmente e comer de maneira saudável são alguns dos pontos principais.

Você sempre se perguntou como algumas pessoas conseguem ter uma pele lisa e sem marcas, parecendo nunca envelhecer? Provavelmente essa pessoa tem hábitos de vida saudáveis e uma rotina de cuidados com a pele.

A constante evolução da biotecnologia possibilita que estejam à nossa disposição produtos simples e eficazes, que permitem que você tenha a pele que sempre sonhou. Além de usar os produtos certos — e do tipo adequado à sua pele —, é preciso ter uma rotina de beleza.

Que rotina é essa? Você pode começar pelos 6 passos desta lista e, em poucos dias, notará os resultados.

Coma bem e beba água

A pele é o maior órgão do corpo humano e, assim como os outros, tem sua saúde influenciada pelo que ingerimos. Alimentos gordurosos e industrializados, por exemplo, podem fazer com que, sobretudo a do rosto, fique oleosa ou com falta de nutrientes essenciais, como as vitaminas e sais minerais.

Além disso, beber bastante água faz muita diferença, já que o hábito ajuda a hidratar a pele e também a eliminar toxinas que podem estar alterando o bom funcionamento das glândulas que regulam a produção de sebo.

Faça exercícios regularmente

A atividade física regular ajuda a diminuir os nossos níveis de cortisol, hormônio do estresse, que faz mal para a pele. Esse mesmo hormônio pode contribuir para aumentar a oleosidade, favorecendo o surgimento de acne e cravos. Ou seja, quanto menos, melhor.

Os benefícios não param por aí. Os exercícios ajudam a melhorar a elasticidade e a circulação, conferindo à nossa pele uma aparência mais brilhante e saudável. Também estimulam a produção de hormônios que têm ação antienvelhecimento, como a L Glutamina, além de ajudar a fortalecer a barreira de proteção natural.

Limpe e hidrate a pele

Uma boa limpeza de pele deve ser feita regularmente para que se retire o excesso de resíduos e pele morta, ajudando a pele a respirar e a regular a sua produção de sebo. Lembre-se de usar sabonetes e géis adequados ao seu tipo de pele e não exagerar na repetição dos processos — siga as recomendações dos rótulos.

Além disso, todos os tipos de pele devem receber hidratação, mesmo as oleosas. Esse hábito ajuda não só a manter a pele hidratada, como a preservar uma produção de sebo regulada. Se você lava o rosto e não hidrata a pele, seu corpo pode entender que precisa produzir mais oleosidade para repor aquela perdida durante a lavagem.

Sempre use protetor solar

Além de proteger a pele contra os efeitos nocivos dos raios solares, muitos protetores ainda ajudam na nutrição, deixando a pele mais brilhante. Não saia de casa sem passar um protetor próprio para o rosto e, se possível, leve sempre um na bolsa para reaplicar depois de algumas horas.

Aplique os produtos certos

O que não falta no mercado são opções de produtos que prometem fazer milagres pela sua pele, mas nem todos entregam o esperado. Dê preferência a marcas nas quais você confia e que utilizem em suas fórmulas produtos naturais, não tóxicos e sustentáveis.

Os óleos naturais, por exemplo, estão fazendo mais sucesso à medida que mais pessoas experimentam os efeitos surpreendentes dos ingredientes mais simples. Nunca experimentou? Inclua isso na sua lista de itens para cuidar da pele.

Visite um dermatologista

Já pensou em agendar uma consulta com um dermatologista? Esse profissional pode avaliar o seu tipo de pele e recomendar os melhores produtos para ela. Se você apresenta manchas, acne, cravos ou irritações na pele e pretende iniciar um tratamento, marque uma consulta.