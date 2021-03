Passagens aéreas de ida e volta Montes Claros/Rio por apenas R$ 425 e Salvador a R$ 511 para viagem pós-pandemia

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 6 de março de 2021.

Você pode embarcar em Montes Claros rumo a São Paulo (Guarulhos) a partir de maio deste ano pagando pelas passagens aéreas de ida e volta o valor de R$ 413.

As companhias aéreas estão vendendo passagens por preços incríveis para todos os destinos nacionais. Quem está em Montes Claros pode viajar de avião para São Paulo (Guarulhos) a partir de maio deste ano pagando pelas passagens de ida e volta o valor de R$ 413. (Veja detalhes na imagem abaixo). As promoções de passagens aéreas baratas são para viagens a partir de maio deste ano, quando as autoridades de saúde esperam queda no número de casos de COVID-19, e avanço na aplicação da aplicação da vacina contra a doença.

Já imaginou viajar de avião para a cidade do Rio de Janeiro pagando apenas R$ 425 pela ida e volta? Saiba que isso é possível e nos voos saindo de Montes Claros. Para Brasília a ida e a volta saindo do Norte de Minas custam R$ 432. De Montes Claros para Belo Horizonte (Aeroporto de Confins), em voo direto da Azul, a nossa equipe encontrou a ida e a volta por R$ 289.

De Montes Claros para Salvador você encontra passagens aéreas de ida e volta por R$ 511. Os outros estaques são as passagens aéreas de ida e volta Montes Claros/Porto Seguro por R$ 804 e para Vitória a viagem de avião vai custar R$ 778.

Nos voos saindo de Belo Horizonte a nossa equipe selecionou passagens aéreas baratas para quem precisa viajar por um motivo especial ainda em março deste ano. Da capital mineira há opções de passagens aéreas de ida e volta por R$ 282,34 para São Paulo e para a cidade do Rio de Janeiro você vai pagar pela viagem de avião o valor de R$ 308,96.

De Belo Horizonte para Montes Claros, para viagem ainda neste mês, a ida e a volta custam R$ 434. Todas as passagens aéreas desta promoção estão com todas as taxas incluídas. Quem está em outras cidades ou que seja viajar em outras datas também encontra descontos na compra das passagens aéreas. Basta fazer a pesquisa no link que se encontra no final deste post.

Passagens aéreas de ida e volta com todas as taxas incluídas

