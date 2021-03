Panelas antiaderentes: como lavar do jeito certo?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de março de 2021.

Sonho de consumo dos apaixonados por cozinha, as panelas antiaderentes exigem cuidados específicos na limpeza e conservação.

Seja por prazer, seja por dever, cozinhar é uma atividade presente na rotina da maioria das pessoas. Com o intuito de facilitar a preparação de refeições, uma variedade cada vez maior de utensílios domésticos têm se popularizado no Brasil e no mundo.

Com destaque aparecem as panelas antiaderentes, que nos últimos anos passaram a simbolizar a transição para a vida adulta, se tornando um item de desejo. A predileção pelo jogo de panelas antiaderentes é justificada: elas são revestidas por uma camada de teflon, polímero usado em diversos utensílios de cozinha que evita que os alimentos grudem na superfície.

Além de facilitar o processo de cozinhar, a característica antiaderente possibilita o preparo de alimentos com uma menor quantidade de óleo e outras gorduras. No entanto, para conservar o revestimento das panelas, é fundamental tomar alguns cuidados durante a lavagem, em especial quando elas estão muito sujas.

Outras dicas, como guardá-las de forma correta e evitar práticas comuns no uso de outros tipos de panela, também são importantes para aumentar seu tempo de vida.

Materiais e processos para a limpeza

A limpeza das panelas antiaderentes exige precauções que não são necessárias com outros tipos de panela, como as de ferro ou de alumínio. Esses cuidados incluem, por exemplo, uma limpeza rápida antes da lavagem e a escolha criteriosa de materiais, como esponjas e detergentes.

Materiais para a lavagem

A seleção dos materiais utilizados é o principal cuidado para a limpeza. A primeira recomendação é evitar produtos abrasivos, esponjas de aço e a parte áspera de esponjas (geralmente da cor verde), pois podem arranhar a superfície de teflon. Os arranhões removem a proteção e prejudicam a propriedade antiaderente.

Além da esponja, o cuidado com o detergente também é relevante. O mais indicado é utilizar detergentes ou sabões neutros, que removem a gordura e outras sujeiras dos utensílios sem prejudicar o polímero protetor.

Remoção de sujeiras antes de lavar

Antes de iniciar a limpeza com água e detergente, remova o excesso de alimentos ou farelos que possam ter ficado no fundo da panela com o uso de um papel-toalha. Esse processo inicial ajuda a evitar arranhões caso as sujeiras sejam ásperas, e também facilita o momento da lavagem.

Molho

Essa etapa não precisa ser feita antes de todas as lavagens. Deixar a panela de molho é necessário apenas para limpezas mais pesadas, como quando parte dos alimentos queimam no fundo da panela e se agarram à superfície.

Para o molho, esquente um pouco de água e despeje no fundo da panela. A água utilizada deve ser morna, porque o uso de água fervente pode ocasionar choques térmicos e criar rachaduras no teflon.

Com a água dentro da panela, despeje algumas gotas de detergente neutro no recipiente, misture levemente e deixe agir por cerca de 20 minutos. Após esse período, esfregue delicadamente as áreas queimadas da panela com uma esponja macia ou pano limpo.

Caso a panela esteja muito queimada e esse processo não seja suficiente, é possível tentar soluções caseiras. Uma delas inclui o molho com outros ingredientes: 1 (uma) colher de sopa de sal ou bicarbonato de sódio, 1 (um) copo de vinagre e algumas gotas de detergente. Neste caso, o tempo do molho pode ser mais curto, entre cinco e dez minutos.

Lavagem

Assim como no processo do molho, a lavagem da panela deve ser feita com um detergente neutro. Utilize uma esponja adequada para panelas antiaderentes ou o lado macio de uma esponja convencional (geralmente na cor amarela).Para uma lavagem comum, em panelas não muito sujas, despeje o detergente na panela ou na esponja e esfregue o utensílio fazendo movimentos circulares e suaves. Em seguida, enxágue, seque bem e guarde a panela em um lugar seco e arejado.

Outras dicas de conservação

Além dos cuidados com a lavagem, há outras informações úteis para aumentar a conservação e a duração de uma panela antiaderente.

É importante não deixar a panela suja por muito tempo, pois isso faz com que os restos de comida grudem ainda mais na superfície do utensílio. Além disso, também é indicado optar por utensílios que não arranhem o teflon, como colheres de silicone, plástico, bambu ou madeira lixada.

Junto à lavagem adequada, esses cuidados fazem com que a panela antiaderente dure mais tempo e continue tornando o ato de cozinhar mais prático e prazeroso.