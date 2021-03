Como se desenvolver enquanto líder?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de março de 2021.

Ser um líder é o desejo de muitos gestores. Mais do que chefiar uma equipe, a liderança é um conceito mais amplo e complexo, com vertentes filosóficas aplicando diferentes significados a ela.

Tentando simplificar ao máximo este conceito, a liderança é alcançada quando você consegue motivar um grupo de pessoas a atuar em busca de um objetivo comum. Ela se diferencia de chefiar, porque não é simplesmente delegar tarefas e cobrar resultados.

Pensando nisso, um gestor de uma empresa que produz, por exemplo, tela ondulada preço precisa ser muito mais do que um chefe, principalmente para conseguir melhorar a produtividade de sua equipe.

Então, a liderança é muito mais próxima de trabalhar junto de sua equipe, buscando os resultados de forma direta e incisiva, com o apoio de diversos elementos, como:

Foco;

Empatia;

Otimismo;

Honestidade.

Todos estes conceitos são aplicados à liderança, e podem ser abordados de diferentes maneiras, uma vez que a liderança tem também o toque pessoal daquele que está aplicando, principalmente com relação às atitudes.

Ainda que cada pessoa tenha um estilo de liderar, os conceitos base permanecem imutáveis, devendo ser buscados sempre que possível, para que você consiga estimular positivamente sua equipe a buscar sempre os melhores resultados.

Para muitas pessoas, a perspectiva de crescimento profissional é um grande motivador de produção. As pessoas desejam crescer e se desenvolver dentro da empresa, tendo a oportunidade de provar seu valor.

Quando você identifica sinais de uma boa liderança em um colaborador, é importante permitir que ele consiga explorar seu potencial, canalizando suas habilidades para conseguir resultados positivos.

Dessa forma, uma empresa de locação de caminhão munck, por exemplo, conseguirá atender melhor os clientes se tiver um líder capitaneando a equipe.

Entretanto, embora algumas pessoas apresentem o estilo e os conceitos de liderança de forma natural, esta ainda é uma habilidade que pode ser treinada e praticada para gerar resultados positivos para quem está se desenvolvendo.

Qualquer um pode ser um bom líder, porém existem algumas dicas que uma pessoa pode utilizar para conseguir praticar melhor as técnicas corretas de liderança, conquistando assim muito mais sucesso em seu objetivo.

1 – Ação com paixão

Uma pessoa desinteressada não inspira ninguém a agir. É preciso que você demonstre uma verdadeira paixão pelo negócio, para que os outros se inspirem em você.

É a paixão a responsável pela inovação e pela busca incessante por melhorias. Uma pessoa apaixonada consegue explorar diversos objetivos da empresa com um olhar mais focado em alcançar o crescimento e desenvolvimento da organização.

Quando sua equipe enxerga sua paixão e seu estímulo para seguir em frente, acaba se sentindo inspirada, tentando se espelhar em você na busca pela produtividade.

Um líder deve saber realizar seu trabalho com paixão. Se você vende calha galvanizada, por exemplo, deve procurar saber o máximo do assunto para incentivar seus colaboradores a fazer o mesmo.

Ser um ponto de inspiração para as pessoas que trabalham com você é um importante passo no caminho de se tornar uma boa liderança. As pessoas devem olhar para você como uma fonte de inspiração, alguém a seguir os passos.

2 – Definindo seus objetivos

Não importa o quão natural você seja na busca pela liderança, isto acaba se provando sem propósito se você não tiver objetivos bem definidos. São os objetivos que traçam toda a jornada de conhecimento para se tornar um líder melhor.

Por isso, é importante que você utilize seu tempo identificando e esclarecendo cada um de seus objetivos. Quando tiver clareza no caminho a seguir, é hora de solidificar estes objetivos, criando uma rota mais firme.

Quando você tem um plano, consegue identificar o norte que irá seguir, metodologias que utilizará e todo o conceito estabelecido de como você deve fazer para alcançar um melhor controle sobre suas habilidades de liderança.

Então, pensando nisso, um gestor que deseja ampliar o mercado de sua empresa de cameras de segurança, por exemplo, precisa estar com seus objetivos bem definidos e em dia.

Quando conseguir atingir um objetivo, não é hora de se estagnar. Busque o próximo marco em sua jornada, sempre se esforçando para conseguir atingir uma nova meta.

A sensação de orgulho relacionada a conclusão de um objetivo é única, e deve ser buscada sempre que você puder, pois além dos benefícios de se sentir mais completo, você acaba se tornando uma inspiração.

3 – Admita suas falhas

Falhar é humano. Uma das atitudes mais nobres de um líder é admitir francamente quando erra. Lembre-se, sua equipe é essencial para a colaboração em busca do resultado profissional, então, deve estar ciente quando algo dá errado.

É importante que você pense sempre em soluções e medidas que possam ser tomadas para corrigir qualquer erro, mas você deve discutir com a equipe e apresentar a falha, aproveitando o momento para uma reflexão do que pode melhorar nos processos.

Aprender com seus erros então acaba se tornando uma mensagem forte para todos aqueles que estão ao seu redor. Isso significa que mesmo quando você falhar, saberá lidar com a situação e buscará melhores resultados.

Para conseguir vender melhor chapa de alumínio para piso, por exemplo, você falhará algumas vezes, e é importante que seja claro quanto a isso, para que todos possam pensar em melhores soluções.

O medo de represália em caso de erros é muito comum entre colaboradores, e inibe a tomada de decisões e os conceitos de inovar no ambiente de trabalho. Por conta disso, é importante que você seja aberto com relação aos seus erros.

Uma pessoa com medo de admitir que errou pode acabar gerando resultados ainda piores, principalmente se a falha não for identificada rapidamente.

Então, quando você cria um ambiente onde é possível falhar sem sofrer por conta disso, as pessoas se sentem mais confiantes.

4 – Conheça seu time

A figura do chefe distante, que fica em sua sala fechada enquanto os colaboradores trabalham ficou no passado. Um bom líder conhece e interage com sua equipe sempre que possível, estimulando e incentivando-os a crescer.

Quanto mais você se integrar com sua equipe, maiores serão as chances de identificar uma série de detalhes que podem ajudar a definir a produtividade da empresa. Entender os pontos fortes e fracos de cada colaborador ajuda na hora de tomar decisões.

Um bom líder faz mais do que apenas avaliar seus companheiros. Você deve conhecer suas histórias e fazer parte de suas vidas. Garanta que este espaço faça parte do dia a dia da empresa, para que você consiga um ambiente mais amistoso.

Sua equipe não é composta de máquinas. São pessoas, que além de venderem tecido rustico para cortina, por exemplo, têm vidas, realidades, desafios e desejos.

Uma boa solução para este tipo de caso é pensar em cafés da manhã e almoços comunitários, onde a equipe pode aproveitar para se conhecer melhor e trocar informações, tornando-se, enfim, um grupo de companheiros muito mais próximos.

5 – Trabalhe em conjunto

Uma das principais características de um líder é que, ao invés de incentivar a competitividade e a individualidade dentro da companhia, ele busca atingir resultados com a equipe agindo como uma unidade, de forma muito mais próxima.

Incentivar o trabalho em equipe é uma das bases desse tipo de atuação, e deve ser um elemento a conquistar para um bom líder. Isso porque muitas vezes o colaborador pode estar sobrecarregado de trabalho, descontente e estressado.

Quando você divide o fardo com esta pessoa, acaba gerando uma sensação de gratidão por parte dele, uma vontade de crescer e desenvolver melhor os conceitos da empresa.

Pensando nisso, explorar, por exemplo, o revestimento de piso epóxi para melhorar suas vendas deve ser um trabalho em conjunto, não separado para cada colaborador.

O líder é um pilar de confiança dentro da empresa, e é preciso muita responsabilidade e maturidade para saber escolher o momento de priorizar os resultados e os momentos de priorizar os colegas.

6 – Praticando a disciplina

Desenvolver sua disciplina é um conceito fundamental para qualquer líder. Além de ajudar muito em suas atividades, você também inspira outros a se tornarem mais disciplinados.

Comece praticando atitudes simples, mas com um grande efeito no que diz respeito à responsabilidade, como cumprir prazos, manter seus compromissos e ser pontual, tanto no dia a dia quanto em reuniões.

Por exemplo, uma empresa de fechamento de sacadas possui uma série de atividades. É preciso ter disciplina para saber como e quando agir. A organização é uma virtude que deve ser explorada para qualquer pessoa que pretende aplicar habilidades de liderança

Considerações finais

Liderar é muito mais profundo do que estar à frente de uma equipe. Trata-se de um conceito amplo, que deve ser buscado em excelência para qualquer um que deseja avançar em sua carreira.

Entretanto, você não precisa fazer isso sozinho. A maioria das empresas oferece uma série de treinamentos e desenvolvimentos focados em encontrar os conceitos de liderança, capacitando líderes cada vez melhores.

