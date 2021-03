Compras online são opção segura para essa Páscoa

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 29 de março de 2021.

Celebração sinônimo de vida, a Páscoa é uma data de grande importância para os brasileiros que buscam sempre comemorar em família e presentear os entes queridos e amigos com ovos de chocolate, cestas ou artigos relacionados.

Porém, em 2021, em razão do agravamento da pandemia do novo coronavírus e da necessidade de isolamento social, as pessoas seguem procurando alternativas para se fazerem presentes, mesmo que não fisicamente, e manter a memória afetiva da data.

De acordo com dados de pesquisa apresentada pela empresa de marketing The Insiders, 72% dos entrevistados pretendem fazer suas compras de Páscoa online.

Os ovos, que em várias culturas simbolizam o renascimento e a fertilidade e fazem parte das comemorações de Páscoa de diversos povos, são o grande destaque das vendas de e-commerce.

E as opções são muitas. Hoje, tanto as grandes marcas, quanto as opções mais artesanais estão presentes na internet oferecendo desde os tradicionais ovos de chocolate, suas versões mais incrementadas com recheios trufados, barras recheadas, até cestas recheadas com delícias que remetem ao período, como colombas e bolos pascais, pães, entre outros.

E se engana quem pensa que só as crianças são o foco. Há também opções de chocolates importados, cestas com vinhos e muitos outros mimos que prometem encantar os amantes de doce de qualquer idade.

Você pode comprar ovo de Páscoa para toda a família sem sair de casa e, garantindo a tranquilidade e segurança de todos, optar pela entrega diretamente no endereço dos presenteados.

Imagem de suju-foto por Pixabay