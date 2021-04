Saias jeans: saiba tudo sobre essa peça do figurino feminino

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de abril de 2021.

Se fosse preciso escolher uma peça de roupa que representasse a mulher, as saias jeans seriam candidatas perfeitas. Na história de todo o vestuário feminino, ela sempre esteve presente, passando por transformações culturais, econômicas e territoriais. Por isso a saia continua sendo uma das vedetes do figurino feminino. Longas, curtas, midi, justas ou rodadas: as saias jeans estão entre as mais procuradas por serem versáteis, podendo combinar com muitas outras peças e por serem atemporais, ideais para serem usada em qualquer estação do ano.

Saias jeans longas são apostas para mulheres que valorizam conforto e discrição

As saias jeans longas são os modelos mais democráticos que existem. Elas são perfeitas para o look evangélico, mas também fazem parte do figurino de mulheres mais ousadas e modernas.

As versões mais largas contam com tecidos leves, como detalhes como babados, botões frontais ou laterais, cintos e fendas.

Já as versões mais justas valorizam a silhueta sem interferir no charme do visual. Existem também os modelos com desfiados e bolsos laterais, trazendo inovação e personalidade à peça.

As mais baixinhas podem investir em um salto, plataforma ou Anabela para dar um efeito alongado. Os modelos de cintura alta também são ótimas apostas para dar uma aparência mais alta. Já as mulheres mais altas podem usar sapatos mais baixos, sapatilhas e rasteirinhas e valorizar o corpo.

Saias jeans midi valoriza e alonga a silhueta

A peça retrô criada nos anos 20 por uma necessidade prática de mulheres que saíam para trabalhar e precisavam de praticidade. Hoje em dia é sinônimo de peça moderna. Estamos falando das saias jeans midi, com altura até o joelho e algumas versões até a panturrilha.

As saias jeans midi aparecem nas versões rodadas, mais soltas, caneladas e justas com fendas laterais ou botões. Elas estão entre as preferidas para look de trabalho, passeio, compromissos casuais ou românticos e para mulheres evangélicas.

Outras versões estão sendo lançadas em passarelas por fashionistas como as versões coloridas, com aplicações em tecidos e bordados.

Esta peça cai muito bem com camisa, blusa cropped, t-shirt, top e sapato mocassim, sandália, anabela e tênis.

Saias jeans curtas garante um look moderno e jovial

A saia jeans curta é uma peça que também ´é perfeita para todos os tipos de mulheres e corpos. Ela transmite um ar moderno e jovial e pode ser usada o ano inteiro. No verão, combina com top, cropped, blusinhas, alcinhas e ombro a ombro. Já no inverno, cai bem com meia ou legging por baixo, bota, blusinha e casaco.

As saias jeans curtas são um sucesso nas versões mais claras, desfiadas, assimétricas e com botões. As mais clássicas também são itens obrigatórios no guarda-roupa.

Agora que você já se atualizou sobre as saias jeans, acesse a plataforma virtual da Shafa e escolha o seu modelo preferido.