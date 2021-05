Xbox One: saiba os tipos de console que você encontra no mercado

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de maio de 2021.

Videogame continua sendo um dos mais vendidos internacionalmente

Os fãs de videogame sempre acompanham os lançamentos ano após ano, mas nem todos compram logo de cara a última versão do console. Um bom exemplo é o Xbox One. Lançado em 2013, ele ainda é o favorito de muitos gamers que não abrem mão de desempenho e um preço mais acessível.

Com o lançamento do Xbox S e Xbox Series X, quem pretendia adquirir os novos modelos no Brasil se decepcionou com os preços. Como é comum de acontecer no lançamento de smartphones, a geração anterior ficou com preço mais convidativo e atraiu aqueles que buscam investir em um bom videogame.

Se você quer adquirir um videogame potente, com variedade de jogos e atualizado, o Xbox One pode ser uma ótima compra. Confira a seguir os modelos disponíveis e veja qual o mais adequado para você aproveitar jogando sozinho ou convidando os amigos.

Xbox One Fat

O Xbox One Fat foi lançado em 2013 como sucessor do Xbox 360. Atualmente, é a versão mais barata da linha Xbox e também uma das maiores. A versão robusta possui fonte externa, opções de 500 GB ou 1 TB de memória e a vantagem de retrocompatibilidade.

Essa característica permite que os donos consigam jogar os títulos presentes na linha anterior (Xbox 360) e tenham acesso a versões remasterizadas desses jogos.

Uma das grandes mudanças também foi a possibilidade de jogar tanto por mídias físicas como digitais. Para isso, a loja oferece títulos pagos e gratuitos, onde os jogadores podem trocar conquistas por benefícios, além de escolher pela assinatura mensal.

Xbox One Slim

O Xbox One Slim chegou ao mercado 40% menor, ou seja, quase metade do tamanho do modelo anterior. O armazenamento se manteve com opções de 500 GB e 1 TB, mas a fonte passou a ser interna.

A versão Slim também recebeu um upgrade na resolução, passando a ter 4K ao contrário do Full HD no One Fat.

A faixa de preço é intermediária, sendo uma opção para quem quer conhecer o console e ter variedade de jogos, mas sem desembolsar o montante pedido pela nova geração.

Xbox One Elite

Num movimento que parece contraditório, o One Elite voltou a ter o tamanho da primeira versão do Xbox One, mas trocou o uso de HD pelo SSD. Isso significa mais velocidade na leitura dos arquivos dos jogos e, portanto, melhor desempenho.

O SSD também permite um armazenamento muito maior, que passou a ser de 1 TB por padrão. A fonte se manteve interna e o preço aumentou consideravelmente, sendo uma versão mais cara da Slim.

Xbox One X

Lançado em 2017, o One X resgatou o tamanho do Xbox Slim, mesmo com o uso de HD de 1 TB. Sua definição padrão é 4K, aceitando muito bem os jogos mais atuais e sendo compatível com jogos de anos anteriores, mesmo em versões Full HD.

É a versão que acompanha muitos jogadores até hoje, mesmo após o lançamento da linha Xbox Series. Competindo diretamente com o lançamento do PS5, a linha Series trouxe consoles robustos, com design clássico e, ao mesmo tempo, com muita novidade.

Para quem quer investir em um modelo de Xbox que vai durar por um bom tempo e tem um orçamento favorável, o Xbox One X não deixa a desejar em nenhum quesito e ainda pode ser encontrado em promoções incríveis durante a Black Friday.

Aproveite para conferir também as opções de assinaturas e não ficar sem os seus jogos favoritos e lançamentos exclusivos feitos para o console.