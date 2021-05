Santos garante permanência de Lucas Braga até 2026

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 21 de maio de 2021.

O Santos conseguiu fechar um longo contrato com um dos seus destaques nesta temporada. Santista declarado, Lucas Braga acertou a ampliação do seu contrato com o clube até abril de 2026.

Natural de São Paulo, o camisa 30 desembarcou na Baixada Santista no começo de 2019 diretamente do Luverdense. Depois de passagens por empréstimo pelo Cuiabá e Inter de Limeira, o atleta de 24 anos conseguiu atuar no time principal do Peixe no segundo semestre do ano passado, em triunfo por 1 a 0 em cima do Sport, na Ilha do Retiro, na Série A do Brasileiro.

De lá para cá, Lucas Braga mostrou o seu talento e começou a se firmar no plantel santista. Nesta temporada, ele conquistou a vaga como titular da equipe. Neste breve período, ele já entrou em campo mais de 50 vezes pelo Santos, anotando gols e dando passes decisivos para os companheiros.

Em 2021, o atacante também está conseguindo chamar a atenção pela quantidade de bolas na rede e se encontra entre os principais goleadores da equipe. “Meu primeiro (sonho) era vestir essa camisa, depois fazer um gol na Vila Belmiro e agora veio a renovação”, finalizou o jogador.

Sob o comando de Fernando Diniz, Lucas Braga e companhia farão a estreia no Campeonato Brasileiro 2021 contra o Bahia, no estádio Pituaçu. Com uma equipe jovem e ousada, o Santos é um dos times que podem surpreender e brigar na parte de cima da tabela da competição nacional, de acordo com os palpites esportivos dos especialistas, como do site Esportes Online.

