Viagem divertida com as crianças: 7 locais imperdíveis para visitar

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de maio de 2021.

De norte a sul, as opções de passeios com as crianças são variadas e contemplam, inclusive, roteiros internacionais.

Viajar com as crianças é um momento que pede planejamento e diálogo para garantir o lazer de todos. Afinal, diante de tantas opções, nada melhor que escolher destinos que sejam inesquecíveis. Por isso, uma viagem de diversão começa bem antes do embarque.

Hot Park Rio Quente

Destino ideal para famílias e casais com filhos, o Rio Quente Parques e Resort, em Goiás, conta com várias atrações para o ano inteiro. Afinal, há muitas piscinas, ofurôs e duchas com águas naturalmente aquecidas, garantindo diversão até mesmo nas férias de julho.

A criançada pode se deliciar no Hot Park, um dos melhores parques aquáticos do Brasil. Os brinquedos são altamente seguros e há profissionais capacitados em todos os locais. Veja alguns brinquedos que conquistam crianças e adultos:

Hotibum;

Surf com ondas artificiais;

Mergulho;

Half Pipe;

Passeio de caiaque;

Mega tirolesa;

Praia do cerrado;

Lazy River.

Além disso, o complexo do parque conta ainda com academia, quadra de tênis, spa, entre outros.

Orlando

Que criança não sonha em conhecer a Disney? Orlando é uma viagem com sucesso garantido, seja pelas experiências com os brinquedos dos parques temáticos, ou com a ótima infraestrutura existente nos hotéis, restaurantes e meios de transporte.

As opções de diversão são inúmeras, mas você não pode deixar de conhecer as baleias do Sea World, a variedade de espécies marinhas do Discovery Cove e, claro, os parques. Entre eles, podemos citar:

Magic Kingdom;

Epcot;

Hollywood Studios;

Animal Kingdom;

Island of Adventure;

Universal Studios.

Beto Carrero World

Situado em Santa Catarina, o Beto Carrero World é uma espécie de Disney brasileira, tendo o maior parque temático da América Latina. O complexo fica na cidade Penha, a pouco mais de 100 km da capital Florianópolis.

Os destaques ficam com a montanha-russa, roda gigante, kartódromo, zoológicos, shows musicais e todo o encanto de uma mini cidade produzida exclusivamente para contribuir com um mundo de fantasia infantil, sendo uma ótima opção para curtir em família.

Parque da Mônica

O sucesso da turma da Mônica entre as crianças pode ser ainda maior após uma visita ao parque, localizado em São Paulo. O local tem diversas atrações e uma estrutura que contempla o bem-estar, com praça de alimentação, berçário e guarda-volume.

Os brinquedos são bem divertidos e todos referentes a algum personagem da turminha, como a roda gigante da Mônica, piscina de bolinhas do Cascão, pescaria do Chico Bento, quarto do Cebolinha, cozinha da Magali, trombada do Louco, posto do Bidu, entre muitos outros.

Gramado

Charmosa por natureza, a serra gaúcha também tem encantos que deixam as crianças boquiabertas. O clima é um destaque especial, mas para garantir a diversão da criançada, nada melhor que conhecer o Reino do Chocolate.

Trata-se de um espaço temático inteiramente dedicado à guloseima, ou seja, a criançada se diverte muito e ainda conhece a história do chocolate. Outra dica imperdível é o Gramado Zoo, que conta com animais silvestres, e o parque Mundo a Vapor, onde é possível conhecer e se divertir em máquinas a vapor, fazendo uma verdadeira viagem pela história.

Praia do Forte

Visitar a Praia do Forte é apenas uma entre inúmeras opções que conquistam as crianças na Bahia. Afinal, mar, areia e natureza exuberante se alinham com o gosto dos pequenos.

Esse destino é muito procurado por famílias com crianças justamente em razão das praias tranquilas de água morna. Além disso, a Praia do Forte tem parquinho infantil, restaurantes, pousadas e hotéis, ou seja, o passeio será recheado de experiências inesquecíveis. E tudo isso com muita infraestrutura.

Beach Park

O Beack Park de Fortaleza é um dos melhores parques aquáticos do Brasil e conta com brinquedos que muitas crianças sonham em conhecer, como o toboágua Insano, de 41 metros de altura. Não é à toa que está no top 10 dos mais velozes e radicais do mundo. A estrutura do parque é tão grande que muitas vezes é quase impossível conhecer todos os brinquedos em um único dia.