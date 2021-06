O Boticário celebra Dia dos Namorados com kits personalizados com estampas exclusivas criadas por tatuadores

2 de junho de 2021.

Felipe Rod e Mariana Sancchetta assinam os estojos dos kits exclusivos para a data com ilustrações especiais.

Felipe Rod e Mariana Sancchetta assinam os estojos dos kits exclusivos para a data com ilustrações especiais.

No último ano, por conta do isolamento social, muitos casais aprofundaram seus vínculos, vivendo uma fase marcante para as relações. Por isso, neste Dia dos Namorados, O Boticário, já conhecido por ser a marca que fala e celebra o amor, convida a comemorar as relações e experimentar o inesperado com presentes que fortalecem ainda mais a história única de cada casal.

Unindo arte e muita atitude, a marca convidou os ilustradores e tatuadores Felipe Rod e Mariana Sanchettaa criarem as embalagens que compõem os 11 kits exclusivos elaborados especialmente para a data. As ilustrações são tatuagens que representam o amor marcado na pele e foram pensadas para surpreender e marcar ainda mais a história um do outro.

Para Mariana Sanchetta, sua vida profissional gira em torno da arte e a arte em torno de sentimentos. “A principal inspiração para todas as minhas criações é toda e qualquer experiência de vida. A tatuagem me proporciona transformar toda essa complexidade em projetos que são eternizados na pele de forma única e exclusiva e cada detalhe e processo desse trabalho com O Boticário me fizeram concretizar isso”, conta a tatuadora que criou as caixas tendo como base a essência de cada produto dos kits, analisando todos os detalhes para extrair a característica principal do cheiro, da forma e de como o produto é visto por outras pessoas.

O tatuador Felipe Rod teve um processo de criação um pouco diferente, segundo ele “leve, porém intenso”. Ele resgatou uma memória afetiva para criar as ilustrações que estampam os kits. “Essa foi a primeira vez que ilustrei para uma marca de cosméticos. O Boticário está presente na minha vida desde a minha infância, então eu amei realizar o projeto. Acredito que junto da arte podemos sonhar e transmutar aquilo que só existe em nossa imaginação para o mundo. A arte está em todos, não só nos desenhos, mas sim na forma mais simples de viver e de amar. A vida em si é uma obra de arte em movimento”, declara o artista.

Trazendo itens das marcas mais desejadas do Boticário, há opções de kits a partir de R$79,90, para quem não quer deixar a data passar em branco, como o kit Cuide-se Bem Beijinho, composto por loção desodorante hidratante e colônia body splash, até opções acima de R$280,00 como o queridinho kit Lily, composto que traz um hidratante acetinado e uma fragrância da linha, para quem quer dar um presentão. Os kits são feitos com papel e plástico reciclados e a quantidade de plástico utilizada na fabricação também foi reduzida. Suas tampas ainda sugerem recorte para reaproveitar e emoldurar as ilustrações exclusivas.

Além disso, há dois anos, em todas as datas comemorativas, a marca traz um propósito social para as celebrações. E para deixar essa data ainda mais repleta de amor, na ação Você compra, o Boti doa deste Dia dos Namorados, o Instituto Grupo Boticário ajudará o projeto Jovens em Transformação, que até o final do ano apoiará a formação de três mil jovens negros de 16 a 29 anos, de comunidades carentes do Rio de Janeiro e São Paulo com cursos de capacitação em diferentes áreas, como saúde, beleza e tecnologia, preparando-os para entrar no mercado de trabalho. Saiba mais em www.boticario.com.br/compreedoe.

Os presentes estão disponíveis em todas as lojas físicas e no e-commerce da marca no link https://www.boticario.com.br/, além do app do Boticário, disponível para as versões Android e iOS. Também é possível fazer pedidos pelo WhatsApp através do número 0800 744 0010 – número oficial e seguro – diretamente na plataforma do dispositivo. Basta o cliente contatar a marca por esse número para verificar a disponibilidade na sua região. Há ainda a opção de contatar um revendedor da marca pelo endereço boticario.com.br/encontre.

Para os consumidores de Curitiba e Recife, o presente para o Dia dos Namorados vai chegar mais cedo. Em uma parceria estratégica com a operação de loja dessas capitais, o site do Boticário oferece a entrega dos produtos no mesmo dia das compras. Para ter acesso ao serviço, é preciso ter as compras realizadas com pagamento aprovado no site até às 12h, de segunda a sexta. Aos sábados, domingos e feriados, a entrega já fica para o próximo dia útil. A opção não é válida para compra com pagamento por boleto bancário. Outra opção que o site do Boticário disponibiliza para seus consumidores é comprar online e retirar o pedido na loja mais próxima com frete grátis, mediante a disponibilidade de estoque. Essa opção está presente em 100% das capitais brasileiras.

SERVIÇOS: Kit Egeo Dolce Preço: R$ 199,90 01 Egeo Dolce Desodorante Colônia 90ml 01 Merengue Mousse Creme Hidratante Desodorante Corporal Egeo Dolce 250g 01 Shower Gel Corporal Egeo Dolce 200g 01 Jogo de Cartas Brinca Comigo? Egeo Dolce Kit Lily Preço: R$ 284,90 01 Lily Eau de Parfum 75ml 01 Creme Acetinado Hidratante Desodorante Corporal Lily 250 Kit Floratta Red Preço: R$ 171,90 01 Floratta Red Desodorante Colônia 75ml 01 Óleo Perfumado Desodorante Corporal Floratta Red 150ml 01 Nécessaire Clutch Vermelha Floratta Red

Kit Floratta Blue Preço: R$ 89,90 01 Floratta Blue Desodorante Colônia 30ml 01 Creme Hidratante Desodorante Corporal Floratta Blue 200ml

Kit Cuide-se Bem Beijinho Preço: R$ 79,90 01 Body Splash Desodorante Colônia Cuide-Se Bem Beijinho 200ml 01 Loção Hidratante Desodorante Corporal Cuide-se Bem Beijinho 200ml Kit Quasar Preço: R$ 109,90 01 Quasar Desodorante Colônia 100ml 01 Desodorante Antitranspirante Aerossol Quasar 75g/125 ml

Kit Egeo Blue Preço: R$ 149,90 01 Egeo Blue Desodorante Colônia 90ml 01 Desodorante Antitranspirante Aerossol Egeo Blue 75g/125ml 01 Nécessaire Azul Egeo Blue KitMalbec Preço: R$ 234,90 01 Malbec Desodorante Colônia 100ml 01 Desodorante Antitranspirante Aerosol Malbec 75g/125ml 01 Shower Gel Corpo e Cabelo Malbec 200g 01 Loção Hidratante Desodorante Corporal Malbec 200ml

Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos, unidade de negócios do Grupo Boticário. A marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros* foi inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), e tem hoje a maior rede franqueada de cosméticos do país; com mais de 3.700 pontos de venda, em 1.750 cidades brasileiras, e mais de 900 franqueados. Presente em 15 países, há mais de 40 anos desenvolve produtos com tecnologia, qualidade e sofisticação – seu portfólio tem mais de 850 itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais. Eleita a marca mais lembrada em Diversidade e Inclusão** e comprometida com a beleza das pessoas e do planeta, o Boticário não realiza testes em animais e investe na melhoria contínua de produtos e processos, para torná-los cada vez mais sustentáveis.

*Fonte: Kantar, divisão Worldpanel, LinkQ On-line, campo realizado durante o mês de Dezembro de 2020. Total Brasil, 3079 lares.

**Fonte: Oldiversity. Grupo Croma Nov/2017