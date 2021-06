Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de junho de 2021.

Estamos vivendo momentos críticos no mundo em relação ao vírus que realmente paralisou o planeta. Muitas pessoas com medo, pessoas doentes, outras depressivas, fora a fome e o desemprego e as mortes.

O importante é fazer um seguro viagem e preparar as malas se você se sentir preparado para viajar. Vamos ver quais são os requisitos mais importantes para viagens na pandemia. O que é realmente necessário tomar cuidado para ir e voltar com segurança.

Quais são os principais requisitos para viagens na pandemia?

● Seguro viagem

Um dos requisitos mais importantes é o seguro viagem. Ele dá segurança em todos os sentidos para você ir e voltar e resolver qualquer tipo de emergência.

Saúde deve ser um fator decisivo não apenas durante este crítico período do vírus, mas após esta crise também. Você pode ser assaltado também, enfim, uma série de problemas podem ocorrer.

● Máscara

O uso de máscara em locais fechados se tornou obrigatório, portanto, fique atento as regras locais. Podemos tomar o exemplo do estado do Texas onde a máscara está totalmente liberada, mas na maioria dos países ainda é obrigatório o uso da mesma.

● Protetor facial

O protetor facial também é outra forma de ajudar na prevenção da doença. Muitas pessoas estão aderindo, mas apenas a máscara é uma ferramenta obrigatória. Se você ver alguém usando, pode ser outro fator de extra proteção.

● Vacina

Podemos dizer que a vacina seja o fator que mais está sendo debatido no mundo. Existem muitas dificuldades em relação a compra da vacina por parte de muitos países.

Até o momento, muitos países estão em estágio avançado no tocante ao número de vacinados, entre eles o Brasil. Fique atento a questão do passaporte, pois, alguns países estão exigindo a vacinação para que as pessoas possam viajar com segurança. Muitos países estão exigindo certificado de vacinação.

● Distanciamento social

A questão do distanciamento social é outro fator que as pessoas devem levar em consideração. Respeitar as filas nos supermercados, nos bancos, dentro dos aviões, ônibus, etc.. Certamente, os países mais populosos tais como Índia, por exemplo, tem mais dificuldades em manter este distanciamento.

Fique atento, pois, algumas autoridades estão multando se as pessoas não usarem máscara ou não respeitem o distanciamento social. As festas clandestinas estão ocorrendo também, portanto, vamos ficar atentos a tudo que acontece.

● Álcool em gel

Higienizar as mãos está se tornando uma mania mundial. De fato, o vírus trouxe esta tendência. As pessoas ao entrar e sair dos mercados, por exemplo, estão aderindo ao álcool em gel. Realmente pode ser uma medida positiva, pois, protege contra outras doenças também.

● Check in eletrônico

Com a facilidade da tecnologia, podemos comprar passagens aéreas online, e isto evita irmos até o aeroporto, e desta forma, não temos contato com outras pessoas. Economiza tempo e também te ajuda a ficar longe das pessoas.

● Exame

O exame que prova se a pessoa tem o vírus ou não está sendo exigido por muitos países também. Portanto, ao se preparar para fazer as malas, verifique se você precisa fazer o teste ou não.