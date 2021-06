5 dicas para aumentar a vida útil dos seus eletrodomésticos

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de junho de 2021.

Quando utilizados corretamente, os eletrodomésticos têm uma vida útil bem maior. Tudo depende da consciência de quem aperta os botões.

Você sabia que é possível aumentar a vida útil dos eletrodomésticos? Colocando em prática atitudes conscientes, os aparelhos demoram mais para apresentar qualquer defeito, sendo uma ação que ajuda o seu bolso e o meio ambiente. Assim, é possível comprar produtos em oferta e ainda utilizá-los por um longo período.

Compre produtos de qualidade

Existem marcas de eletrodomésticos que são tradicionais e já contam com credibilidade no mercado. Elas oferecem produtos com garantia e mais resistentes em comparação às réplicas, como as produzidas na China, por exemplo.

Inclusive, é preciso escolher lojas virtuais que sejam idôneas no momento de comprar o seu eletrodoméstico, tendo a certeza de que o produto será entregue corretamente, com todas as especificações divulgadas nas imagens. Além disso, há outras dicas para atestar a credibilidade de um e-commerce, tais como:

nome da empresa;

política de uso;

canais de comunicação com os clientes;

boa navegabilidade;

opções variadas de pagamento;

boa avaliação nas redes sociais;

indicações de conhecidos.

Vale lembrar que quanto maior o tempo de uso dos eletrodomésticos, maiores as chances de defeitos. Além disso, é possível optar por marcas melhores. O investimento vale a pena, pois a durabilidade será maior, evitando gastos com manutenções corriqueiras.

Leia o manual de instruções

A primeira dica para aumentar a vida útil dos eletrodomésticos é básica. Ao ler o manual de instruções, você terá em mãos informações sobre a correta voltagem, onde ficam as assistências técnicas, como limpar o equipamento, enfim, ele indica meios e maneiras de realizar uma boa utilização.

Inclusive, muita gente perde eletrodomésticos justamente pelo fato de não ler o manual. Nele, é possível conhecer detalhes sobre o funcionamento, ou seja, não desperdice a chance de preservar seus equipamentos. Além disso, é no documento que constam as informações sobre a correta atitude quando algum defeito aparece, evitando uma perda da garantia.

Limpe adequadamente

Você já viu alguém lavar um liquidificador com água fervente? Ou jogar água em um aspirador de pó? Isso não acontece pelo fato de existirem maneiras corretas de limpeza para cada eletrodoméstico. Ao seguir as indicações presentes no manual do produto, o equipamento durará bem mais. Afinal, inúmeros danos são causados por limpezas mal realizadas, molhando componentes ou até mesmo quebrando peças. Ao seguir o padrão indicado no manual, você conseguirá contribuir com uma maior sobrevida.

Procure assistência técnica autorizada

A vida útil dos eletrodomésticos aumenta quando possíveis consertos são realizados em uma assistência técnica autorizada e especializada da marca. Nesses locais, os profissionais são treinados corretamente e conhecem os equipamentos.

Inclusive, caso seja necessária a troca de alguma peça, as assistências técnicas têm os componentes originais, melhorando a qualidade do serviço. Assim, são evitadas dores de cabeça e até mesmo perdas financeiras.

Fique atento ao contexto do aparelho

Sabendo que cada eletrodoméstico tem detalhes no funcionamento e também nas maneiras de guardá-lo, nada melhor que sempre ficar atento a esses contextos. Por exemplo: seria totalmente inadequado inserir um micro-ondas ao lado de uma pia de lavar louças, pois os respingos de água poderiam danificar o eletrodoméstico. Portanto, esteja sempre atento, pois o contexto de funcionamento também varia bastante de um aparelho para outro.

Uma geladeira, por exemplo, tem vários níveis de temperatura e cada situação exige um, aspecto que interfere não só no funcionamento como na economia de energia elétrica. Quem coloca panelas ainda quentes dentro dela acaba forçando o motor a puxar mais energia, ou seja, a consciência deve ser parceira das suas atitudes no dia-a-dia.