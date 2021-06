PORTUGAL É CLASSIFICADO COMO O MELHOR DESTINO PARA VIVER E TRABALHAR NA EUROPA

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de junho de 2021.

O Expat Insider Survey de 2021 foi concluído e, após relatos de mais de 12.000 inquiridos, Portugal foi nomeado o destino número um em toda a Europa no quesito trabalho. O país ibérico foi o único europeu a chegar ao top 10, chegando em quinto lugar globalmente, depois de ser derrotado por Taiwan, México, Costa Rica e Malásia. Um resultado fenomenal em comparação com os seus análogos europeus, sendo o único país europeu entre os 10 primeiros na lista global. A lista também trouxe algumas surpresas, com a Itália sendo classificada como o segundo pior lugar para se viver como um expatriado, em 57º lugar no mundo, e Taiwan em primeiro lugar. Portugal destacou-se particularmente na categoria “Qualidade de Vida”, ocupando o 3º lugar a nível mundial, o que não é surpreendente dada a abundância de céu ensolarado, boa comida e uma cultura incrível que o país tem para oferecer.

De acordo com a InterNations, Portugal é o lar de alguns dos expatriados mais felizes do mundo, com 84% respondendo que são felizes em comparação com a média global que se situa nos 75%. Os expatriados notaram que se sentem seguros, estão felizes com as atividades de lazer locais e com a vida social e amam o clima. Todos estes fatores foram reportados muito acima da média global, contribuindo para a -não tão surpreendente- pontuação de Qualidade de Vida de Portugal. Outro fator que torna Portugal um país particularmente atrativo para se viver são os preços de aluguel. Mesmo em Lisboa, o centro do país e lar de alguns dos preços imobiliários mais caros de Portugal, os valores para se alugar uma moradia são consideravelmente mais baixos do que nas capitais vizinhas ao norte. O aluguel médio do mesmo apartamento é 38% menor do que Paris, 45% menor do que Londres e 10% menor do que Madrid, capital do país ibérico vizinho.

A soma de fatores como o de uma metrópole como Lisboa, no centro de mais de 120 rotas internacionais, combinada com preços de aluguel que não excessivamente inflacionados com certeza influenciará em muitas decisões sobre a mudança para o país. Fora da capital o preço acessível continua, com a bela Bragança, uma deslumbrante cidade medieval a norte que tem o preço médio do arrendamento de um apartamento em torne de € 366. Ou talvez se a preferência for por praias de classe mundial e formações rochosas inacreditáveis, um apartamento em Faro seria mais atraente. Por apenas € 826 por mês, um apartamento aqui é uma pechincha, a poucos passos de praias que têm sido consistentemente classificadas como algumas das melhores do mundo