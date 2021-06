Qual a diferença entre móveis modulados e planejados?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de junho de 2021.

Saiba a diferença para fazer a escolha perfeita para os seus ambientes.

Um ambiente bem arrumado, com móveis que acomodem perfeitamente todos os nossos pertences e carreguem também o nosso estilo faz toda diferença na estética da casa, além de garantir um sentimento de conforto. Isso porque facilita a organização, evitando o acúmulo de objetos em desordem.

Seja um módulo de mesa para o escritório ou uma cozinha completa, é importante saber a diferença entre móveis modulados e planejados para se programar financeiramente e deixar a casa mais bonita e organizada.

Diferença entre móveis modulados e planejados

Antes das dicas sobre os ambientes da casa, é importante entender a diferença entre esses dois tipos de móveis. Os modulados são aqueles disponíveis para compra em lojas de varejo e que não permitem personalização de medidas. Ou seja: o modelo que você viu (e talvez tenha escolhido) é exatamente o que chegará à sua casa.

Já os móveis planejados são aqueles em que há um projeto arquitetônico que calcula todas as medidas do cômodo e constrói o móvel de acordo com as suas preferências (e também conjuga técnicas arquitetônicas) de modo a aproveitar todos os espaços para a finalidade que você quiser.

É possível, contudo, encomendar móveis planejados sem um projeto arquitetônico (que geralmente planeja um ambiente inteiro), bastando ter um marceneiro de confiança. Porém, como são feitos sob medida, móveis e ambientes planejados tendem a ser mais caros que os modulados.

Em ambos os casos é absolutamente necessário que você tome as medidas exatas do local onde pretende instalar o móvel, de modo a evitar surpresas desagradáveis (uma porta que não abre, um móvel que não cabe no espaço designado, atrapalhar a passagem de pessoas ou eventuais eletrodomésticos). Caso você não se sinta seguro para medir sozinho, considere chamar o marceneiro.

Arrumando o escritório

Em tempos em que muitos de nós trabalhamos em regime home office, não se pode continuar usando a mesa da sala de jantar ou da copa para trabalhar. Além de deixar os ambientes bagunçados e dificultar o dia-a-dia, tendo que tirar e colocar os objetos de trabalho ou simplesmente afastá-los para comer, esse hábito pode prejudicar sua coluna ao longo prazo.

É importante para a saúde física e mental que você tenha um espaço específico para trabalhar em casa, por mais que o sofá seja tentador ou que você não esteja planejando gastar dinheiro com móveis novos. No caso de escrivaninhas ou módulos de mesa, há grande variedade de modelos disponíveis no varejo que cabem em todos os bolsos e atendem os mais variados gostos.

Há mesa e cadeira gamer, caso queira aproveitar o ambiente do home office para sessões de jogos online, escrivaninhas estilo industrial ou escandinavo, em L e até de parede (fixa ou móvel). Meça o espaço disponível e invista em uma escrivaninha e cadeira ergonômica e dê adeus à bagunça e dores nas costas.

Cozinha

O coração da casa precisa estar organizado, até por uma questão de higiene. Armários velhos podem juntar mofo (caso sejam de madeira ou compensado) ou enferrujar (o que pode sujar comidas secas e utensílios). É possível montar sua cozinha apenas comprando módulos separados. Lembre-se de medir bem os espaços para acomodar seus utensílios, eletrodomésticos e não atrapalhar o uso de outros móveis e equipamentos, como o fogão e a geladeira.

Sala

Um dos cômodos mais importantes da casa, afinal, geralmente concentra os equipamentos eletrônicos de audiovisual, o sofá e quem sabe uma mesa de jantar. E todos nós queremos uma sala confortável para aproveitar nossos momentos de lazer.

Com mais variações de tamanho, você pode escolher o estilo de rack com ou sem painel para deixar o ambiente da sala elegante como os que vemos em revistas. Caso tenha livros e muitos artigos de decoração, invista em uma estante de mesmo estilo. Se sua sala for pequena, você pode dispensar o painel e investir em nichos e prateleiras para acomodar seus objetos.