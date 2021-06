Quais cuidados ter com itens de porcelana?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de junho de 2021.

Por serem peças mais delicadas, é preciso atenção ao guardar, lavar e até mesmo em seu uso

As peças de porcelana, comuns nos itens da cozinha, precisam de cuidados especiais para durarem por mais tempo. Por serem delicadas, até na hora da lavagem é importante seguir as orientações corretas.

Quem tem um jogo de jantar de porcelana em casa com certeza quer fazê-lo passar para outras gerações e evitar danos. Afinal, são elegantes e podem ser parte da decoração do seu lar. Confira quais cuidados ter com essas peças.

Guarde em um local seguro

O jeito como a porcelana é guardada vai influenciar em sua durabilidade. O correto é separar as peças de outras mais utilizadas, em um espaço exclusivo fácil de colocar e retirar. Também é recomendado deixar juntos todos os itens do jogo de jantar e, entre os pratos, colocar um papel toalha.

A ideia é evitar o atrito no manuseio, que pode favorecer o aparecimento de arranhões e rachaduras. Se preferir, mantenha tudo na embalagem original ou aposte na proteção com plástico-bolha.

Tire a poeira com certa frequência

Poeira não combina em nada com porcelana. Como são aparelhos de jantar utilizados com menos frequência, será necessário cuidado com a limpeza. Um pano de microfibra seco é suficiente para retirar o pó, mas escovas com cerdas macias também são recomendadas.

Após fazer isso, guarde tudo no lugar. Se a peça estiver muito suja, vale considerar lavar. Ainda assim, primeiro passe o pano de microfibra, depois leve para a pia e lave à mão.

Lave apenas as peças brancas na lava-louças

Como são utilizadas como itens de decoração, as porcelanas nem sempre vêm em cor única, principalmente no branco. O mais comum é ter em casa aquelas ricas em detalhes coloridos e, se este é o seu caso, a lavagem precisa ser feita à mão.

As peças brancas ainda podem ser limpas na máquina de lavar-louças. Contudo, não é indicado utilizar essa forma de higienização com frequência.

Use uma esponja macia e detergente neutro

Para a lavagem, evite produtos químicos fortes. O detergente de louça é o suficiente e pode ser colocado na esponja. O único detalhe é não usar o lado abrasivo, para não riscar as peças. Esfregue delicadamente sempre o lado amarelo da esponja. Em seguida, enxágue com água em temperatura ambiente.

A água quente deve ser evitada para não estragar os desenhos e causar choque térmico. Como é um item sensível, o simples processo de lavar com água quente e colocar para secar já pode causar algum dano.

Evite impactos ao mexer nas porcelanas

Seja ao lavar ou em uma limpeza com pano, todo cuidado é necessário ao mexer nas porcelanas. Evite bater as peças umas nas outras ou usar muita força ao colocá-las sobre uma superfície.

Com o impacto, rachaduras podem aparecer nas pontas. Sem contar que, dependendo da força, a porcelana pode se quebrar totalmente.

Tome cuidado com o choque térmico

Jogos de jantar de porcelana são conjuntos que exigem o máximo de delicadeza no trato. As peças são bastantes sensíveis ao choque térmico, então, não é indicado esquentá-las e colocá-las sobre uma superfície fria.

Pretende usar o micro-ondas? É permitido, mas ao tirar a xícara ou prato de dentro do eletrodoméstico, coloque sobre a toalha de mesa, em temperatura ambiente. Uma mesa de mármore ou vidro, se gelada, pode causar choque térmico e fazer o item rachar.

Use os produtos certos para remover manchas

Manchas de bebidas e alimentos podem aparecer na porcelana, seja ela utilizada com frequência, seja guardada para ocasiões especiais. No entanto, antes de usar o lado abrasivo da esponja, saiba que há um jeito certo de remover sujeiras.

Uma dica muito prática é contar com o bicarbonato de sódio. Coloque um pouco sobre uma esponja úmida (sempre o lado amarelo!) e passe suavemente sobre a mancha da porcelana. Outra solução é colocar os itens de molho por cerca de meia hora em uma bacia com vinagre branco, água e sal.