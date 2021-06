4 looks incríveis usando calça clochard

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de junho de 2021.

De origem francesa, a peça fez um longo caminho até cair no gosto da moda mundial. Hoje é tendência em toda parte.

Apesar de muitas vezes deixarmos passar despercebido, a moda é um fenômeno cultural que reflete costumes e necessidades de uma determinada população em um tempo e espaço. Ou seja: antes de mais nada, uma tendência surge de alguma necessidade ou demanda real da sociedade.

Um bom exemplo de como isso acontece é a calça clochard. De origem francesa, inicialmente era o apelido dado à amarração que pessoas em situação de rua faziam em calças de números maiores para ajustá-las ao corpo. Hoje em dia, são uma trend de calças que dominou todo o mundo.

Repaginadas e confeccionadas propositalmente um pouco mais largas, as clochard apresentam um cós franzido, um pouco mais de volume na cintura e amarração por meio de uma faixa, quase sempre do mesmo tecido da peça. Se você está namorando essa tendência, mas ainda não sabe como colocá-la para jogo em seus looks, te ajudamos a se inspirar com cinco exemplos de uso da peça.

Calça clochard, camisa de gola rolê e scarpin na cor da sua pele

Esse é um look que funciona particularmente para dias mais frios. Como a calça clochard tem esse volume extra no cós, as composições com peças mais justas que possam ter sua ponta ajustada por dentro da calça ficam sempre elegantes. Aqui, a sugestão é uma camisa de gola rolê.

Outro ponto a ser observado é que o volume no meio da silhueta pode dar a sensação visual de encurtamento do corpo. Por essa razão, o scarpin na cor de sua pele é uma boa pedida, vez que, além de ser um sapato fechado que completa o look invernal, isso vai proporcionar o alongamento da silhueta.

Calça clochard, moletom com aplicação e bota de cano curto

Na continuação dos looks de inverno, o moletom traz um clima um pouco mais jovial ao look. Mais uma vez, vale tentar compor esse look com o moletom para dentro da calça. A dica de ouro aqui é apostar em um moletom com aplicações especiais. As de pedra no ombro, por exemplo, vão te deixar pronta para a balada. Por fim, para usar uma bota de cano curto com a calça clochard, o mais apropriado é que você dobre um pouco a calça para que a bota apareça por completo.

Calça clochard com sobretudo aberto e sandália abotinada

E quando falamos em looks de inverno, não podemos esquecer que o sobretudo é uma peça curinga que não deve faltar em nosso armário. Mas a proposta desse look vai na direção contrário do que se espera de um visual com sobretudo.

Isso porque a dica aqui não é que ele cubra todas as outras peças, mas acompanhe a calça clochard. Para isso, ao invés de amarrá-lo na frente, você usará a faixa do sobretudo para fazer um laço nas costas. Dessa maneira, a peça fica aberta, mostra a amarração da clochard, não compete com ela e, de quebra, ainda deixa a silhueta mais acinturada. Por fim, a sandália abotinada deve completar esse look elegante e moderno.

Total jeans

Existem calças clochard de diversos tecidos e aquelas feitas em jeans são, com certeza, um bom investimento. A inspiração do total jeans, é claro, remonta aos anos 90 nos Estados Unidos. Adicionar a calça clochard vai te ajudar a sair do óbvio ao introduzir uma peça com modelagem diferente do esperado.

Aqui, as jaquetas com lavagem similar são as mais indicadas. Para quebrar ainda mais a expectativa do look clássico, aposte naquelas com forro felpudo interno. Além de deixar o seu look mais quentinho, ainda acrescenta outra cor ao total jeans.

O sapato, nesse caso, é o que deve dar o tom de formalidade ou descontração do look. O tênis performance ou sneakers, por exemplo, trazem uma pegada urbana que comporta muito bem essa composição. Já uma sandália de couro metálico vai te deixar mais feminina e pronta para um barzinho com amigos ou um date.