Decisivo no título da Itália na Euro, goleiro Donnarumma é o novo reforço do PSG

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de julho de 2021.

O que era possibilidade foi, enfim, confirmado. O goleiro Donnarumma foi anunciado oficialmente pelo Paris Saint-Germain, da França. O Melhor Jogador da Eurocopa fechou um contrato longo, válido até a metade de 2026. A partir de agora, o goleiro da seleção italiana será companheiro de time de Neymar, Mbappé, Sergio Ramos e companhia.

Além disso, ele brigará pela titularidade com Keylor Navas, dono da meta do PSG na última temporada. “Com o Paris, quero ganhar o máximo possível e alegrar os torcedores”, declarou o novo jogador em entrevista ao site oficial do clube francês.

No torneio de seleções europeias, Donnarumma participou de toda a campanha da Itália, levando quatro gols e sendo extremamente importante na semifinal, diante da Espanha, e na decisão contra a Inglaterra. Isso porque o goleiro pegou três penalidades, incluindo o último pênalti inglês.

Aos 22 anos, o goleiro foi convocado para uma partida profissional do Milan, da Itália, antes de completar 16 anos. Ele atuou pela primeira vez no time principal em outubro de 2015. No total, o jogador disputou 251 partidas pelo clube italiano. No entanto, Donnarumma conquistou apenas uma competição pela equipe, a Supercopa da Itália de 2016.

De fato, o Paris Saint-Germain está realizando grandes contratações nessa janela de transferências. O goleiro campeão da Eurocopa pela seleção italiana nem foi o primeiro. O clube do brasileiro Neymar já formalizou as chegadas de Wijnaldum, ex-Liverpool e Achraf Hakimi, ex-Inter de Milão.

Mas, o grande destaque foi o anúncio do experiente zagueiro Sergio Ramos, que se despediu do Real Madrid após diversas temporadas. Lembrando que o PSG ainda busca o inédito e tão sonhado título da Liga dos Campeões.

