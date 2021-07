Milan estende empréstimo de Brahim Diaz por mais um ano

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de julho de 2021.

O Milan, que terminou em segundo lugar na última Serie A italiana, está perto de chegar a um acordo com o Real Madrid para estender o empréstimo do meio-campista espanhol Brahim Diaz, que jogou no Milan na temporada 2020-2021, por mais um ano, de acordo com reportagens da mídia italiana na quinta-feira.

De acordo com estas fontes, a administração esportiva do Milan chegou a um acordo com o Real Madrid para um empréstimo de mais uma temporada, sem uma opção permanente de compra.

Esta extensão permite ao Milan aproveitar mais um ano com a presença de Brahim, meio-campista que vem em uma boa fase e pretende continuar evoluindo cada vez mais em sua carreira.

O meio-campista espanhol de 21 anos, que fez 39 partidas e marcou sete gols na última temporada, é um jogador cada vez mais importante para o técnico Stefano Pioli, especialmente após a saída do turco, Hakan Calhanoglu, para a Inter de Milão.

Brahim foi fundamental na reta final da última temporada da Serie A, quando marcou um gol incrível contra a Juventus para impulsionaro Milan para a próxima Liga dos Campeões, após uma ausência de sete anos.

