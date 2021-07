Passagens aéreas de ida e volta por apenas R$ 323 de Montes Claros para São Paulo e Rio de Janeiro a R$ 500

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 23 de julho de 2021.

O final de semana chegou uma promoção incrível de passagens aéreas para os consumidores do Norte de Minas. Nos voos sem escalas da Gol de Montes Claros para São Paulo (Guarulhos) é possível comprar os bilhetes de ida e volta por apenas R$ 323,96, valor com todas as taxas incluídas. (Confira detalhes na imagem abaixo). De Montes Claros para a cidade do Rio de Janeiro a viagem de avião poderá ser realizada por R$ 500.

Os outros destaques são as passagens aéreas de Montes Claros para Brasília por R$ 593. Prefere viajar para o Sul do Brasil? Também tem promoção para quem está no Norte de Minas. Saindo de Montes Claros há opções de voos de ida e volta para Curitiba por R$ 645. Tem ainda passagens aéreas Montes Claros/Belo Horizonte por R$ 635.

Promoção de voos para Vitória

Vale destacar as passagens aéreas Montes Claros/Florianópolis por R$ 849 e nos voos para Vitória a nossa equipe encontrou voos por R$ 856. Para quem pretende viajar para o interior de Minas os destaques são as passagens Montes Claros/Governador Valadares por R$ 676.

Quem está em Belo Horizonte encontra passagens aéreas por apenas R$ 319 para a cidade do Rio de Janeiro e para São Paulo a viagem poderá ser realizada por R$ 359. Todas as passagens são de ida e volta e incluem as taxas de embarques. Os menores preços são para viagens em agosto, setembro e outubro, mas para outras datas você também poderá viajar pagando menos. Basta usar o link que se encontra no final deste post.

