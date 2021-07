O que é ração natural para cães?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de julho de 2021.

Conheça agora a forma de oferecer mais qualidade de vida e saúde na hora de alimentar o seu pet.

Os tutores estão sempre preocupados em oferecer o melhor para seu cão: brinquedos, lazer, uma boa rotina de higiene e, claro, uma boa alimentação. A ração é um alimento desenvolvido especialmente para alimentar seu animal de estimação e oferecer uma dieta equilibrada.

Atualmente, o mundo pet tem uma infinidade de opções para implementar a tecnologia a favor do setor. De produtos de higiene cada vez mais específicos até ração com ingredientes naturais, os bichinhos nunca foram tão bem cuidados!

Para ficar por dentro de todas essas mudanças dos últimos anos, conheça agora tudo sobre a ração natural para seu pet.

Importância da alimentação certa para os cães

Uma das coisas mais importantes em ser tutor de um animal de estimação é ter atenção à alimentação do pet: é preciso oferecer os alimentos certos, na quantidade diária adequada e com porções divididas ao longo do dia.

A ração surgiu como uma forma de facilitar tudo isso e para não deixar você errar, até porque, vez ou outra, é necessário pesquisar quais alimentos podem ou não ser oferecidos para o cão.

Escolhendo a ração certa, é só medir a quantidade conforme o peso dele, no mínimo 2 vezes ao dia. Não há necessidade de cálculos ou de preparação de alimentos para o animal.

Mas não é só isso: a ração oferece uma alimentação balanceada, específica para o animal e que consegue suprir todas as necessidades de nutrientes do corpo do cão. Não é só uma questão de praticidade.

Hoje, temos dois tipos de ração: a comum e a natural. Vamos entender a diferença agora:

Diferença entre ração natural e ração comum

A ração natural tem compostos diferentes da ração comum: não há presença de conservantes, aromatizantes e corantes artificiais. É tudo natural mesmo, feito de carne e componentes de verdade.

Para comparar a qualidade desses dois tipos de alimentação, podemos fazer uma comparação com os seres humanos. Imagine só uma pessoa viver só de enlatados e de comida processada, a saúde dela será a mesma de alguém que se alimenta de proteínas, frutas e verduras frescas? Com certeza, não.

Enquanto as rações comuns usam farinha de vísceras, componentes artificiais e transgêneros, a natural vem com produtos frescos e até mesmo com variedade de sabores, incluindo diversos legumes e carnes. O seu cão certamente sente a diferença!

O que torna a ração natural é justamente a porcentagem significativa de alimentos de origem animal, como os cereais integrais, frutas, vegetais, minerais e vitaminas. É uma alimentação livre de alimentos geneticamente modificados e tudo mais que é considerado artificial e que está presente nas rações comuns.

Características da ração natural

Para simplificar, separamos aqui as principais características da ração natural que são muito importantes para a saúde e bem-estar do seu pet:

Sem conservantes artificiais;

Sem corantes;

Sem aromatizantes;

Melhor palatabilidade;

Elevada quantidade de carnes e proteínas;

Agrada os paladares mais exigentes;

Regula a função intestinal;

Proporciona pelos mais brilhantes e macios;

Fezes com menor odor.

Seu pet merece sempre o melhor

Se na hora de escolher a ração do seu cão, você fica em dúvida sobre qual levar, podemos te ajudar dizendo que a melhor opção é a ração natural. A tecnologia na seleção dos alimentos e na construção de uma alimentação saudável prolonga a vida do seu animal de estimação e garante muita saúde e disposição para os dias de brincadeira.

Com a ração natural, seu pet tem componentes naturais que oferecem todos os nutrientes necessários a ele, conforme as condições, raça e idade.

Por isso, se você pensa em só oferecer o melhor para seu amigo de quatro patas, você acabou de encontrar a melhor forma de alimentá-lo. O paladar e a saúde dele agradecem!