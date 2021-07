O inverno tá on: 6 programações legais para dias frios

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de julho de 2021.

Não é necessário gastar muito dinheiro para criar momentos inesquecíveis em casa

Embora muita gente reclame dos dias mais gelados, a época entre o fim de maio e o meio de agosto é a favorita de quem gosta do aconchego de moletons, cobertas e almofadas de pelúcia.

Sabe aquele kit de acessórios de cozinha que você comprou para derreter chocolate e nunca usou? O inverno é a época perfeita para preparar pratos quentinhos e repletos de sabor.

Se você adora um bom vinho e uma fornada de biscoitos mas quer sair um pouco da rotina, principalmente passando tanto tempo em casa, se liga nas nossas dicas para criar momentos inesquecíveis no conforto do seu lar.

1- Filme ou maratona de séries na sala

Friozinho é sinônimo de se enrolar no edredom e maratonar aquela série de que todos os seus amigos estão falando. Porém, é possível tornar a atividade ainda mais divertida.

Que tal buscar todas as almofadas coloridas e estampadas que você tem na casa, forrar o chão com elas e se jogar com a família para passar horas na frente da TV? Não esqueça da boa e velha fornada de pão de queijo com manteiga, pipoca, refrigerantes e o seu pijama favorito.

2- Festa do pijama

E, falando em pijama, que tal reunir os amigos virtualmente e deixar o som rolar enquanto vocês dançam e colocam o papo em dia? É possível também receber poucas pessoas com segurança na sua casa, pedir comidas na sua rede de fast food favorita e passar a madrugada compartilhando as últimas novidades da faculdade ou as fofocas do trabalho.

3- Pizza caseira

Não precisa ser de família italiana para apreciar uma boa pizza. Chame o pessoal da sua casa e brinque de pizzaiolo com sabores diferentes e apresentações criativas.

No mercado você encontra massas prontas super fáceis de serem recheadas e que podem ser assadas no forno da sua cozinha. Capriche no molho caseiro e em recheios para todos os gostos, incluindo doces e salgados.

4- Fondue (doce e salgado)

Outra comida que tem a cara do inverno em qualquer lugar é o fondue. Seja na versão doce, com chocolate e frutas, seja na versão salgada, com queijos e torradas, o fondue é um alimento que preenche a alma nos dias frios.

Na internet é possível encontrar panelas específicas para o preparo de fondue por preços bem bacanas. Mas, se você não quiser gastar, também dá para fazer de “modo caseiro”, cozinhando o queijo ou o chocolate em banho-maria.

Essa dica é perfeita para os casais que queriam fazer aquela viagem romântica mas foram impedidos pela pandemia ou até mesmo pelo orçamento baixo.

5- Receitas de café gourmet

Há pessoas que não gostam de café, mas, em um dia frio e com ingredientes especiais, é bem capaz que elas mudem de ideia. Junte raspas de chocolate, chantilly, creme de avelã, espuma de leite e o que mais der na telha, e faça receitas criativas de cafés para você e sua família.

Experimente moer grãos de café em casa, fazendo todo o processo de forma artesanal. Além de esquentar o corpo, preparar um café especial em um dia frio pode propiciar pequenos momentos de prazer que te ajudem a espantar o desânimo.

6- Fogueira (caso você tenha um quintal)

Se você é sortudo de morar em uma casa com quintal ou ter um espaço aberto no seu apartamento, você pode fazer uma pequena fogueira e reunir os moradores da sua casa para comer, beber e compartilhar histórias em volta do fogo.

E, se o seu quintal possuir grama e você tiver coragem de encarar as baixas temperaturas, é possível acampar ao redor da fogueira, passando a noite fria dentro de um saco de dormir e de uma barraca. As crianças vão adorar a experiência e você pode se gabar para os seus amigos depois que conseguiu montar uma barraca por conta própria e sem olhar o manual.