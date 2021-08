Uso das redes sociais é essencial para plano de venda eficaz, diz especialista

Compartilhe Facebook

5 de agosto de 2021.

Sao Paulo SP 5/8/2021 – A presença nas redes sociais é constante e, por isso, uma marca que quer ser vista e lembrada precisa estar no mesmo ambiente que seu público-alvo

Estudo indica que 74% dos consumidores utilizam as redes sociais para encontrar os produtos que desejam; com base no dado, Antônio Lopes, sócio-fundador da Agência Planejador, afirma que, quando bem utilizadas, plataformas impulsionam vendas



Atualmente, 42% da população mundial está presente em ao menos uma rede social. É o que aponta um levantamento realizado pela plataforma de marketing Emarsys, indicando que cerca de 3,2 bilhões de pessoas possuem perfis nestas plataformas digitais. O presente cenário de crise sanitária, além disso, resulta em uma maior adesão: desde o início da pandemia, a utilização das redes sociais cresceu 40%, segundo a empresa de consultoria Kantar.

Diante dos números, as corporações logo entenderam o potencial das redes sociais como um grande canal de comunicação e, claro, de vendas. De acordo com pesquisa realizada pela empresa global de marketing de mídia social SocialBakers, no ano de 2020 as marcas aumentaram em mais de 50% os orçamentos dedicados ao anúncios on-line quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

E o retorno é positivo: de acordo com levantamento realizado pela Buffer, aplicativo de software para web e dispositivos móveis, projetado para gerenciar contas em redes sociais, 73% das marcas que investem no marketing via redes sociais relatam que as experiências foram boas ou muito boas.

Conectando desejos e consumidores

De acordo com Antônio Lopes, sócio-fundador da Agência Planejador, que é especializada como agência de mídias sociais, a transformação digital trouxe uma nova perspectiva e, nos negócios, não foi diferente. “Com o avanço da tecnologia e suas acessibilidades, estar conectado tornou-se parte do cotidiano. A presença nas redes sociais é constante e, por isso, uma marca que quer ser vista e lembrada precisa estar no mesmo ambiente que seu público-alvo”, afirma.

Lopes faz a afirmação com base no estudo “Social Commerce” – realizado de forma conjunta pelas empresas All iN/Social Miner, Etus e Opinion Box -, que indicou que 74% dos consumidores brasileiros utilizam as redes sociais para encontrar os produtos que desejam. Além disso, 23% dos participantes do estudo dizem fazer compras semanais pelas redes sociais.

Para finalizar, o profissional da Agência Planejador diz que não basta estar nas redes – é preciso atrelar estratégias. “Ter apoio especializado fará diferença no alcance disponibilizado pela vitrine digital, que está cada vez mais competitiva. Investir na comunicação, anúncios e identidade serão diferenciais”.

