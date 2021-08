Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de agosto de 2021.

Montes Claros – Câmara Municipal de Montes Claros cobra reforma de estradas e construção de praças

Montes Claros – Dois projetos e nove requerimentos foram aprovados na reunião da Câmara de Vereadores de Montes Claros, nesta terça-feira (17).

Entre os projetos estão pedidos de recuperação de pontes e estradas rurais.

Os Vereadores Eldair Samambaia (PSD), e Daniel Dias (PC do B) alertaram sobre a necessidade de asfaltar estradas rurais para evitar problemas com poeira, lama e diminuir custos com reformas.

Entre as solicitações está o asfaltamento das estradas que ligam os distritos de Samambaia e São Pedro da Garça à estrada da produção.

Reinaldo Carrapicho (PRB) comunicou que o município está fazendo um levantamento dos principais acessos aos distritos que deverão ser asfaltados pela prefeitura: “Esperamos que as comunidades recebam esse grande benefício em breve”. Ressaltou o vereador que esteve visitando, com o secretário de Meio Ambiente Soter Magno, as comunidades Capivara, Ponte Grossa e outras para ver, de perto, a situação dos rios que estão praticamente secos.

PRAÇAS E PSF

Edmílson Bispo (PSD) pediu atenção especial com os moradores do Bairro Santa Lúcia. Eles cobram a construção de uma praça, já que no bairro será instalada uma Academia ao Ar Livre, resultado de uma emenda parlamentar.

Graça da Casa do Motor (PSL) cobrou a reforma da praça central da comunidade de Ermidinha e aproveitou para alertar sobre a falta d’água: “Muitas comunidades reclamam da baixa vazão de água nos poços artesianos. Por isso a necessidade de manutenção para acabar com os vazamentos e um trabalho de conscientização para o uso racional desse bem tão precioso”, disse Graça.

Falando sobre a importância das praças, principalmente nos bairros periféricos, os vereadores Odair Ferreira (Solidariedade) e Marcos Nem (PSC), cobraram a construção de uma praça na esquina da Avenida Cel. Luiz Maia, próximo ao córrego das Melancias. Marcos Nem elogiou a preocupação da prefeitura com o verde, anunciando a autorização para construção de praças no Grande Delfino e na Vila Anália.

Já Elair Gomes (MDB), pediu a criação de um PSF e também uma praça para atender aos bairros Monte Sião I e II.

Valdecy Contador (Cidadania) lembrou a necessidade de revitalização da Praça Flamarion Wanderley, na região Central da Cidade: “A praça é local de atividade física, recreação e nas quintas-feiras, recebe centenas de pessoas para a feira de produtos sem agrotóxicos. Ela merece um cuidado maior”, comentou Valdecy.

CUIDADO ANIMAL

O Vereador Stalin Cordeiro (PODE), integrante da Frente Parlamentar em Defesa da causa animal, apresentou dois projetos para criação de Bancos de Ração e de Medicamentos para uso veterinário.

“Os bancos vão receber doações de toda comunidade. Doações que serão repassadas aos protetores e tutores de baixa renda. Muitas vezes a pessoa compra um medicamento para tratar seu animal e acaba descartando o que sobra. Essas sobras podem ser usadas para o cuidado de animais abandonados ou doados para quem não tem recurso”, explicou Stalin.

CAMINHOS DA CÉ

Uma boa notícia anunciada pelo vereador Igor Dias (PSL), foi o início da segunda etapa das obras da pista de caminhada do Bairro São Judas. A pista vai ganhar mais dois quilômetros. O trabalho começou no último sábado.

Igor Dias aproveitou a reunião para pedir ao município a volta do programa Ginástica para Todos: “Vivemos momentos difíceis por conta da pandemia, mas com a diminuição dos casos, creio que seria importante a volta das atividades físicas acompanhadas por profissionais, realizadas nas praças. Esse também é o anseio de quem participava do projeto”, lembrou o vereador.