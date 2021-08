Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de agosto de 2021.

MG – Minas distribui mais de 825 mil doses contra covid a partir de hoje (23/8)

MG – O Governo de Minas inicia, na segunda-feira (23/8), a distribuição de mais 825.190 imunizantes contra covid-19. Essa é a 41ª remessa enviada pelo Ministério da Saúde e conta com 419.200 doses da CoronaVac e 405.990 da Pfizer. No fim de semana será realizada a logística de distribuição dos imunizantes – contagem e separação dos quantitativos que serão encaminhados às Unidades Regionais de Saúde (URSs) e aos municípios.

As doses serão direcionadas para o atendimento das pessoas por faixa etária descendente. Caberá aos gestores municipais, ao identificar especificidade local que possa trazer riscos de manutenção das atividades essenciais, imunizar as pessoas envolvidas, seguindo a faixa etária na ordem descendente, utilizando as doses já enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). Esta é a maior operação de vacinação da história de Minas Gerais.

Logística de Distribuição

Receberão vacinas por aeronaves do estado as seguintes URSs :

– SRS Montes Claros

– SRS Patos de Minas

– SRS Teófilo Otoni

– SRS Uberlândia

– GRS Unaí

Retirarão as vacinas no aeródromo ou na Rede de Frio da URS polo ou receberão em sua própria Rede de Frio as seguintes URSs:

– SRS Governador Valadares

– GRS Ituiutaba

– GRS Januária

– SRS Juiz de Fora

– GRS Leopoldina

– SRS Passos

– GRS Pedra Azul

– GRS Pirapora

– SRS Ponte Nova

– GRS São João del-Rei

– SRS Uberaba

– SRS Varginha