* Por: Jornal Montes Claros - 23 de agosto de 2021.

Montes Claros – X Semana das Ciências Agrárias começa hoje (23) com palestras e minicursos em formato virtual

Montes Claros – Começa hoje, segunda-feira (23/8) a X Semana das Ciências Agrárias (Seagri), evento em formato virtual, organizado pelo Departamento de Ciências Agrárias da Unimontes, Campus Janaúba. As atividades prosseguem até o dia 28 de agosto, com palestras e minicursos.

De acordo com o Departamento de Ciências Agrárias, o evento busca estimular a difusão do conhecimento e de tecnologias, bem como o desenvolvimento regional, trazendo atualizações, capacitação e estímulo ao debate de temas atuais direcionados à comunidade de produtores, estudantes e profissionais. A proposta é promover a interação de todos os envolvido no setor produtivo e de serviços do agronegócio.

A X Seagri terá uma programação variada, com oito palestras e 27 minicursos, abordando diversos temas voltados para a atualização dos profissionais e produtores e para a melhoria dos serviços do agronegócio. As inscrições para participação no evento podem ser feitas por meio do link https://www.even3.com.br/seagriunimontes2021/

PROGRAMAÇÃO

A X Semana das Ciências Agrárias será aberta segunda-feira (23/08), às 8h. Logo em seguida, será proferida a palestra “Desafios e oportunidades dos profissionais das ciências agrárias”, pelo deputado federal Zé Silva.

Às 10h, o consultor de projetos de pecuária de corte e leite Adilson de Paula Almeida Aguiar abordará o tema “Irrigação de pastagem”. A programação terá continuidade às 14h, com a palestra “Bioinsumos: usos e perspectivas”. A abordagem será feita por Isac Pereira Soares Martins, da empresa Biomult Agricultura Sustentável.

Na sequência, às 15h30 estará em debate o tema “Mercado de Trabalho: desafios e oportunidades do agro”, com palestra do pecuarista, mentor e coach do agronegócio Artur Toledo.

Na terça-feira (24/8), às 8h30, será proferida a palestra “Suplementação de bovinos de corte em pasto”. O assunto será abordado por Pedro Veiga Rodrigues Paulino, gerente global de tecnologia de bovinos de corte da Cargil Nutrição Animal. Às 10h, a tecnologia a serviço da produção agrícola estará em debate com palestra do professor Domingos Sárvio Magalhães Valente, da Universidade Federal de Viçosa (UFV). Ela vai enfocar o tema “Agricultura digital e inteligência computacional”.

“A Importância do bem-estar animal como fator de desenvolvimento do agronegócio” será o tema em debate a partir das 14hs. A abordagem será feita pelo professor Mateus José Rodrigues Paranhos da Costa, da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Jaboticabal (SP), vai abordar o tema.

Às 15h30, será proferida a palestra “Jovens lideres que transformam o agronegócio: o que o mercado espera e como se preparar”. O tema será discutido por Vaomar Souza, produtor rural, consultor técnico na cultura da mangueira, biólogo e acadêmico do curso de Agronomia.

No período de 25 a 28 de agosto, a programação da X Seagri prosseguirá com uma série de minicursos, a serem ministrados por técnico, especialistas e professores do Departamento de Ciências Agrárias da Unimontes e de outras instituições como o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar Minas).

SERVIÇO

X Semana das Ciências Agrárias (Seagri)

Quando acontece: 23 a 28 de agosto

Como se inscrever, pelo link: – X SEAGRI – Semana das Ciências Agrárias