* Por: Jornal Montes Claros - 25 de agosto de 2021.

Montes Claros – Unimontes abre 270 vagas para os cursos Técnico de Enfermagem e Gerência em Saúde, via CEPT

Montes Claros – A Unimontes, por meio da Escola Técnica de Saúde (ETS) do Centro de Educação Profissional e Tecnológica (CEPT), é uma das instituições participantes da proposta do Governo do Estado de Minas Gerais para oferecimento de cursos técnicos pelo Programa Trilhas do Futuro. As inscrições estão abertas até o dia 30 de agosto.

O Programa Trilhas de Futuro é uma iniciativa que oferece gratuitamente educação profissional nas melhores instituições do Estado, com perspectiva de contribuir na empregabilidade dos jovens. Ao todo são 40 mil vagas para alunos de escolas públicas e privadas, matriculados no 2º e 3º anos do ensino médio ou em qualquer período da Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Ensino Médio. Pessoas com ensino médio completo também podem se candidatar.

VAGAS PELA UNIMONTES

A Unimontes oferece 200 vagas para o curso Técnico de Enfermagem (vespertino), e 70 vagas para o curso Técnico de Gerência em Saúde (matutino). O programa disponibilizará vale-transporte e alimentação aos estudantes.

Para se inscrever, o candidato deve acessar www.trilhasdefuturo.mg.gov.br, clicar em inscreva-se e, inicialmente, informar documento e data de nascimento. Após essa tela, serão solicitados dados pessoais para, em seguida, informar 3 opções de curso.

A seleção obedecerá à seguinte prioridade: (1) cursando o terceiro ano do ensino médio na rede pública estadual; (2) cursando o segundo ano do ensino médio na rede pública estadual; (3) cursando a EJA – ensino médio na rede pública estadual; (4) cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio na rede pública federal ou municipal; (5) cursando a EJA – ensino médio na rede pública federal ou municipal; (6) cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio na rede particular; (7) cursando a EJA – ensino médio na rede particular; (8) egressos do ensino médio, de qualquer rede.

Em caso de empate, o critério será idade menor. Se ainda persistir o empate, terá prioridade aqueles candidatos que não possuírem ocupação profissional. Se mesmo assim, permanecer o empate, ocorrerá um sorteio