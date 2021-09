Decoração do quarto: veja como criar de acordo com a sua personalidade

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 21 de setembro de 2021.

Você entra no seu quarto e não se sente em casa? Isso pode acontecer porque ele não reflete a sua personalidade. Saiba mais sobre como deixar o seu quarto no seu estilo.

O quarto é um dos ambientes mais importantes da casa. É para onde você vai quando quer relaxar e ter um momento para si. Por isso é essencial que o quarto reflita a sua personalidade e tenha a ver com a sua essência.

E não pense que ter um quarto que reflita o seu estilo pessoal precisa ser caro. Com um edredom de cama estiloso, cores interessantes nas paredes e quadros decorativos, você já consegue montar um quarto bastante personalizado.

Continue lendo e confira algumas dicas para decorar o seu quarto com autenticidade.

As paredes fazem parte da decoração

Não se assuste quando dizemos que você deve pensar nas paredes quando quiser decorar um ambiente. As cores escolhidas para as paredes podem influenciar na percepção do tamanho do quarto.

Por exemplo: para que o ambiente seja ampliado, use paredes e teto claros em contraste com um piso escuro. Para que a percepção de profundidade do ambiente seja diminuída, aposte em um tom escuro na parede do fundo contrastando com as outras paredes de cor clara.

Você pode deixar a criatividade fluir na hora de escolher as tintas. Há muitas cores disponíveis, e, além disso, você pode contar com os papéis de parede para te ajudar a encontrar o seu estilo.

Falemos dos quadros

Por falar em decoração de paredes, não podemos esquecer deles, os quadros. Eles são a maneira mais segura de você mostrar a sua personalidade na decoração. Você pode usar fotografias que já tem em casa ou até emoldurar uma imagem que gosta muito.

Caso não queira fazer furos e danificar a parede, você pode apostar em quadros de cortiça ou magnéticos, que permitem grudar várias imagens em um local só; fazer um varal com fotos usando mini-pregadores; ou até mesmo colar as imagens na parede usando uma cola própria para essa função. Além das paredes, as fotos e imagens podem ser colocadas em porta-retratos em cima das mesas de canto, por exemplo.

Decorando a sua cama

A pintura de paredes pode ser um processo demorado e considerado muito radical para aqueles que ainda estão encontrando um estilo. Portanto, para essas pessoas, o ideal é começar pela cama, adquirindo as peças aos poucos.

Se o seu quarto possui um estilo mais frio e você deseja acrescentar um pouco de alegria, aposte em almofadas ou até uma colcha colorida para cobrir a cama. Você verá que esses itens fazem a diferença.

Tente adquirir roupas de cama com cores versáteis, que podem combinar com diversas almofadas, travesseiros e até mesmo com as cores das paredes. O ideal é sempre ter, pelo menos, uma roupa de cama em algum tom pastel para combinar com tudo.

Não tenha medo dos tapetes

Que tal começar o dia com o pé direito pisando em um chão quentinho? Os tapetes trazem mais conforto para o ambiente, além de serem itens-chave na decoração.

Um tapete pode ser usado como ponto de luz no ambiente, além de trazer um toque mais pessoal para o quarto. Você pode escolher, por exemplo, um tapete com a sua cor favorita, mas em um tom mais vibrante, para contrastar com uma decoração clara.

Como ele é um item de chão, as chances de você enjoar de um tapete são menores do que de outras peças do ambiente, como jogo de cama e cortinas. Algo que está bem em alta ultimamente é o tapete de parede. Ele pode ter estampas mais neutras, como preto e branco, ou até mesmo ilustrações mais chamativas, como de mandalas.

Na hora de decorar, deixe a imaginação livre e não se importe muito com regras pré-estabelecidas. Lembre-se sempre que o quarto deve refletir o seu gosto pessoal.