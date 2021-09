Montes Claros terá voos sem escalas para Porto Seguro e Salvador; confira as promoções

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 22 de setembro de 2021.

De Montes Claros para Porto Seguro a nossa equipe encontrou passagens aéreas de ida e volta por R$ 839,32 para viagem em dezembro.

Nos meses de dezembro deste ano e janeiro de 2022 Montes Claros terá voos sem escalas da Azul para Porto Seguro e Salvador, destinos na Bahia preferidos pelos moradores do Norte de Minas. As passagens aéreas para as duas cidades já estão sendo vendidas. De Montes Claros para Porto Seguro a nossa equipe encontrou passagens aéreas de ida e volta por R$ 839,32 para viagem em dezembro. (Veja detalhes na imagem abaixo).

Os voos diretos da Azul para Porto Seguro serão operados às segundas, quartas, sextas e domingos. Esses voos começam no dia 20 de dezembro e serão realizados até 30 de janeiro. Em dezembro do ano passado a Azul lançou voo de Montes Claros para a cidade de Porto Seguro.

Os voos de Montes Claros para Salvador serão operados aos sábados entre 21 de dezembro e 29 de janeiro. As passagens aéreas de ida e volta entre as duas cidades estão sendo vendidas por R$ 1.080,06, valor com todas as taxas incluídas. A aeronave ATR-72 também será escalado para realizar os voos do Norte de Minas e a capital baiana e Porto Seguro.

Nos voos diretos da Azul de Montes Claros para Belo Horizonte (Confins) encontramos passagens aéreas por R$ 540,69. Vale destacar ainda as opções de voos com escalas do Norte de Minas para a cidade do Rio de Janeiro por apenas R$ 477,73. Mesmo sendo um voo de longa duração, a promoção é imperdível.

De Montes Claros para São Paulo (Guarulhos) a viagem de avião poderá ser realizada por R$ 597,87. Todas as passagens aéreas são de ida e volta e incluem as taxas de embarques. Os valores são para viagens nos meses de novembro, dezembro e janeiro de 2022.

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas

