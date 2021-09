Levedura de cerveja: propriedades

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de setembro de 2021.

Saiba tudo sobre esse ingrediente rico em proteínas, vitaminas e minerais.

Um ingrediente que serve para fazer bebidas alcoólicas e também pode trazer diversos benefícios para a saúde: ele existe, é um fungo e é conhecido como levedura de cerveja (ou levedo de cerveja). Além de fermentar a bebida alcoólica, ele pode ser usado como suplemento alimentar, pois é muito nutritivo.

O fungo que dá origem a esse ingrediente tem o nome científico de Saccharomyces cerevisiae. Entre suas propriedades está o poder de fermentar o açúcar de cereais, como o malte, o trigo e o lúpulo. Como esses ingredientes são os mais utilizados pelas cervejarias mundo afora, a levedura é perfeita para o processo.

Justamente por sua capacidade de fermentação, a levedura também serve para fazer pão e para fins de saúde, especialmente a intestinal, já que é cheia de fibras e um ótimo probiótico. Mas suas propriedades vão além: o fungo tem vitaminas do complexo B, proteínas e minerais, entre eles o potássio, o ferro e o zinco.

Como suplemento, a levedura pode ser consumida em vitaminas, smoothies e shakes, batida com leite e frutas ou apenas misturada ao iogurte. Algumas pessoas gostam de adicionar uma pequena quantidade a algumas receitas, como doces ou simplesmente ingerir no formato de cápsulas (à venda em farmácias).

Quem tem alguma doença crônica deve consultar o médico antes de iniciar um tratamento com o fungo. Em excesso, ele pode causar sintomas como gases e dores de cabeça, portanto é bom não exagerar na dose.

Pele lisinha e músculos fortes estão entres seus benefícios

Os benefícios da levedura para o nosso corpo vão muito além da saúde intestinal. A seguir, uma lista de tudo o que esse ingrediente pode fazer por você:

Regula o colesterol

A levedura de cerveja ajuda a regular o metabolismo de açúcar no nosso sangue e, portanto, também pode ser aliada para regular o colesterol e os níveis de açúcar no sangue. Também pode prevenir a diabetes e ajudar a regular o nível glicêmico de quem tem o tipo 2 da doença.

Aumenta a imunidade

Por conta de seus minerais e suas vitaminas do complexo B, o levedo ajuda a fortalecer o sistema imunológico, o que pode ajudar a prevenir várias doenças e a fazer você se sentir mais disposto.

É bom para a pele

A levedura também é bastante utilizada em tratamentos dermatológicos porque as vitaminas B são ótimas para diminuir as inflamações como a acne, além de prevenir o envelhecimento precoce e aliviar sintomas de de psoríase e eczema. Cabelo e unhas também costumam se beneficiar do consumo do fungo.

Ajuda a perder peso

Esse ingrediente tem propriedades que ajudam na sensação de saciedade, especialmente por conta da grande quantidade de fibras e proteínas. Sendo assim, pode ser um ótimo auxiliar nas dietas para quem quer perder peso.

Auxilia no ganho de músculos

Por ser rico em proteínas, minerais e vitaminas, o fungo também é eficiente para ajudar os músculos a se recuperarem e, por isso, é um grande aliado dos atletas que querem ganhar massa magra. E o melhor é que ele também ajuda a prevenir lesões durante as práticas.

Dá uma forcinha para o cérebro

Isso mesmo: por conta de seu alto teor nutricional, a levedura pode ajudar a melhorar a função cerebral, favorecendo a memória e a concentração, por exemplo.

Previne e trata a diarreia

Por ser bom para a flora intestinal, o ingrediente pode ser útil tanto para prevenir quanto para tratar os sintomas de diarreia. Algumas pessoas também têm usado a levedura para tratar intolerância à lactose, Síndrome do Intestino Irritável e outros distúrbios do tipo.

Combate à prisão de ventre

Por contribuir para o bom funcionamento do trato intestinal, a levedura também pode ajudar a combater a prisão de ventre (constipação) e a consequente sensação de inchaço que as pessoas com o problema experimentam.