Tudo sobre a raça canina Golden Retriever

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de setembro de 2021.

Conheça um dos cães mais queridos do mundo

Cães da raça Golden Retriever já foram protagonistas de filmes, livros e são sempre retratados como companheiros leais de seus donos, melhores amigos das crianças, amigáveis com outros cachorros e ótimas companhias para idosos.

Esse retrato da cultura pop é um reflexo da vida real: dóceis, carinhosos, leais e belos são as palavras geralmente utilizadas para descrever o Golden Retriever, que, com o passar dos anos, se tornou uma das raças de cachorro mais populares no Brasil.

Mas, apesar da fama, existem muitas coisas que as pessoas não sabem sobre os cachorros dessa raça. Felizmente chegou a hora de tirar todas as suas dúvidas sobre o Golden Retriever, como suas origens e aspectos de sua saúde. Leia tudo sobre esses cães agora.

Origens

Por seu nome inglês, é esperado que a origem do Golden Retriever seja, também, internacional: essa raça é originária da Escócia, país da Grã Bretanha.

Apesar de criada por um político nativo do país — o Barão de Tweedmouth, Dudley Coutts Marjoribanks —, a raça não é a primeira do tipo retriever existente: a tradução literal de retriever é “cão de busca” e, antes, já existiam cães que eram usados para caça e que traziam a presa abatida para seus tutores.

Porém, nenhum conseguia suportar o frio extremo que fazia na Escócia, o que prejudicava a temporada de caça e mostrava a necessidade de uma raça de cães que, além de conseguir resistir às temperaturas adversas, também fosse ativa e obediente o suficiente para participar dessa atividade.

Foi assim que o Barão de Tweedmouth decidiu cruzar algumas raças até conseguir um cão atlético, resistente às temperaturas frias, de fácil treinamento e excelente nadador: o Golden Retriever.

E, apesar do pelo dourado claro ser mais comum para a raça — tanto que deu o nome Golden a ela —, essa cor de pelagem não é a única para esses cães. Seus pelos podem ser de tons dourados escuros, creme ou outros semelhantes. Mas o Golden Retriever nunca tem a pelagem preta: essa é uma característica de cães da raça Flat-Coated Retriever.

Características e temperamento

O Golden Retriever é um cão de grande porte, ou seja, esse não é um animal pequeno e pode chegar a ter 61 centímetros de altura e 36 kg, quando não há excesso de peso. Apesar de seu tamanho, o cão dessa raça se adapta facilmente aos ambientes, conseguindo viver normalmente em espaços menores, como apartamentos, sem nenhum problema.

Só que existe um porém: o Golden Retriever é um cão ativo e precisa de estimulação constante para gastar energia. Ou seja, ao viver em um espaço pequeno, é recomendável que os donos realizem passeios constantes e outras atividades que sirvam para o cachorro brincar e esgotar sua grande quantidade de energia acumulada.

Além de ser ativo, o Golden Retriever também é tranquilo e gentil, sempre feliz em agradar e ter a atenção das pessoas. Ele também é um cão muito inteligente e educado, o que torna o fácil de treinar e uma ótima companhia para todos.

Saúde

Apesar de ser um cão saudável e ativo, o cão da raça Golden Retriever pode ter problemas de saúde. Além de doenças comuns aos cães, como dermatite, otite canina e alergias a alimentos, o Golden Retriever também sofre com duas doenças comuns para a raça: o câncer e a displasia do quadril.

Porém, não se sabe a razão para a frequência dessas doenças entre cachorros da raça, o que faz com que seja necessário o acompanhamento constante com veterinário. Só assim é possível identificá-las e tratá-las o quanto antes.

É bom saber também que a expectativa de vida de um cão da raça é de 10 a 12 anos, o que o torna um companheiro para toda a vida.

Popularidade

Apesar de ter sido criado na Escócia, o Golden Retriever é mais famoso em países como Estados Unidos e Canadá, onde muitas pessoas possuem cães da raça em suas casas, e é praticamente uma unanimidade em favoritismo no mundo todo. Afinal, é impossível não reconhecer e amar um Golden.

No Brasil, essa é uma das raças mais populares entre os donos de cachorros e atualmente é quase impossível andar na rua sem encontrar um ou outro Golden Retriever feliz, acompanhando seus donos em caminhadas pela cidade.