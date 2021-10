Combinações casuais para homens

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 15 de outubro de 2021.

É possível combinar conforto e estilo com peças-chave.

É menos comum ver pessoas das novas gerações usando terno e gravata, a menos que sejam para ocasiões especiais ou traje indispensável em trabalhos mais tradicionais. A bermuda masculina ganhou versões bem atualizadas e passou a ser mais presente no guarda-roupa dos homens, principalmente no verão.

Com muito mais acesso à informação pela internet, os homens brasileiros percebem aos poucos que é possível se vestir de forma casual sem o conjunto regata, bermuda esportiva e chinelo de dedo. Não que esse tipo de visual não tenha seu lugar, mas ele acaba saturando e dá pouca margem de experimentação na hora de montar um look interessante.

Que tal algumas dicas de como se vestir de forma casual, mas valorizando o seu corpo e investindo em peças diferentes? Seguem as dicas:

O que é um look casual?

Quando se fala em estilo casual, geralmente é o grupo de roupas utilizadas em situações descontraídas, como férias, passeio pela cidade, viagem no campo e até mesmo para ficar em casa. Utilizam diferentes tecidos e materiais, mas é muito comum o uso de jeans, couro, algodão, linho e poliéster.

Com o passar do tempo, algumas peças consideradas casuais foram sendo ‘’aceitas’’ nos ambientes de trabalho, reforçando o outro lado do estilo informal: o espírito jovem.

Você deve se lembrar de um meme que circulou na internet com uma foto do ator Renato Aragão usando bermuda, boné, tênis e meias altas. Pode ter sido uma brincadeira, mas ele traduziu uma imagem bem fiel a um estilo casual da atualidade.

Peças essenciais em um visual casual

Como as roupas entendidas como casuais são normalmente utilizadas em momentos de relaxamento e descontração, é normal que elas sejam em grande parte confortáveis e sem muita exigência de forma ou cor.

Para os meninos, pensar em um visual casual a partir de algumas peças-chave ajuda na hora de mudar o look para uma festa, almoço com amigos ou atividades pela cidade.

Camisas: sim, uma peça comumente associada a trajes formais pode compor um look casual bem estiloso. Aposte em sobreposições, estampas diferentes e modelagem oversized;

bermudas: itens clássicos no guarda-roupa dos homens, elas podem ser usadas pouco acima dos joelhos, criando uma proporção mais contemporânea e versátil para diversas combinações;

camisetas: se adaptam a qualquer estilo e, se usadas de forma criativa, podem aparecer mesmo em eventos mais comportados;

tênis: oferecendo o conforto que um look casual pede, os tênis clássicos em cores minimalistas combinam com quase todos os tipos de roupa;

óculos escuros: acrescentam um toque misterioso ao visual, dando aquela dose de atitude;

bonés: muita gente torce o nariz para eles, mas alguns modelos podem fazer a diferença em uma combinação casual, além de serem ótimos para dias ensolarados;

tote bags: elas são práticas para levar os seus objetos por aí e ficam super legais com combinações para o inverno ou verão.

Pesquise e filtre referências

Você pode e deve usar a internet a seu favor quando surgirem dúvidas de como compor um look casual. Apps como Instagram e Pinterest são excelentes para encontrar referências de todos os estilos. Aos poucos você consegue apurar a sua identidade estética, descobrindo as peças mais versáteis e combinações que são a sua cara.

Ainda existe muito preconceito com relação à moda masculina, mas que vem sendo posto de lado pelas gerações mais recentes. Vestir-se de forma casual não precisa ser sinônimo de descuidar da aparência. O importante é que você crie um estilo que te faça se sentir bem com a sua imagem, independentemente de opiniões sem valor construtivo sobre o que você veste.