Principais tipos de sabonetes para empresas

* Por: Jornal Montes Claros - 15 de outubro de 2021.

Conheça os tipos de sabonetes e saiba escolher o ideal para o seu estabelecimento.

Lavar bem as mãos é essencial na vida de todos nós e, em tempos de Coronavírus, a preocupação com a eficácia do sabonete ficou ainda maior. Ao procurar um bom sabonete para comprar para a empresa, nos deparamos com uma variedade que dificulta saber qual é o melhor.

Existem categorias e tipos de sabonetes indicados para diferentes situações e a escolha deve ser feita pensando na necessidade dos funcionários e clientes, para que a higiene das mãos seja realizada adequadamente.

Categorias de sabonetes

São três as categorias de sabonetes que existem: em barra, líquido e em espuma. Porém, os indicados para uso nas empresas são apenas o líquido e em espuma, principalmente porque ambos garantem que o funcionário e/ou o cliente possam utilizar individualmente. Além disso, são mais econômicos.

O sabonete líquido é o mais disponibilizado nas empresas: é econômico, perfumado e cremoso. Tem a vantagem de você poder comprar qualquer recipiente para sabonete líquido e apenas reabastecê-lo.

O sabonete em espuma se popularizou nos últimos anos por ser mais econômico que o líquido, ou seja, é necessária uma pequena dose dele para higienizar completamente as mãos. Ele não é vendido em galões como o sabonete líquido, mas sim em refis que devem ser colocados no recipiente específico para sabonete em espuma. É importante ficar atento se o sabonete comprado e o suporte para ele são compatíveis, pois nem todos são.

Após escolher a categoria de sabonete que se quer comprar, é preciso ver qual tipo é adequado para a sua empresa. Porém, antes disso é importante verificar se ele possui certificação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), pois isso lhe garante que ele não causará alguma alergia na pele.

Sabonetes neutros e aromatizados

Os sabonetes neutros e aromatizados são os mais comuns nas empresas. O ideal é utilizá-los quando os funcionários e clientes não lidam com sujeiras mais difíceis de limpar. Esses sabonetes não ressecam a pele e você pode optar por comprar um perfumado.

Sabonete antisséptico

O sabonete antisséptico e bactericida possui a função de realizar a assepsia das mãos, ou seja, eliminar microrganismos como bactérias e germes. Com a pandemia da COVID-19, esses sabonetes foram os mais procurados para uso doméstico e em empresas, pois diminuem o risco de contágio. Se na sua empresa o trabalho envolve contato com sujeira ou possui um risco de pequenos machucados, ele é o ideal, já que acaba com as bactérias.

Sabonete desengraxante

O sabonete desengraxante pode ser utilizado com vários objetivos. Caso o seu funcionário tenha que lidar com algum equipamento com tinta, graxa ou algum tipo de óleo, ele irá limpar corretamente. Como esses materiais são mais difíceis de limpar, é muito importante que os funcionários possuam um sabonete eficaz para lavar as mãos.

Sabonete hidratante

O sabonete hidratante se assemelha ao neutro e aos perfumados, pois não possui ação bactericida. Ele deve ser utilizado em locais em que funcionários e clientes não tenham contato com materiais de difícil limpeza.

Seu uso pode ter duas funções: substituir um sabonete neutro ou perfumado, já que além de limpar ele hidrata a pele ou, ainda, para pessoas que lidam com materiais que causam o ressecamento da pele. Nestes casos ele é ideal, pois pode ser utilizado para lavar as mãos e promover a hidratação.

Com estas dicas, certamente fica mais fácil avaliar as necessidades do seu estabelecimento. Com base nelas, escolha o tipo de sabonete que mais se adapta ao que você busca para os funcionários e clientes da sua empresa.