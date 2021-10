As 3 maiores tendências do marketing digital para 2022

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 21 de outubro de 2021.

A internet é sem dúvida nenhuma um dos maiores marcos da história recente da humanidade. Ninguém poderia imaginar na década de 80 e 90, quanto que esta tecnologia se tornaria uma das principais dependências de qualquer pessoa.

Seja por conta de entretenimento, ou mesmo por trabalho, todos nós temos que diariamente utilizar a internet hoje.

E isso ocorre até mesmo de maneira indireta, quando por exemplo você vai até uma loja e faz uma compra, o sistema de vendas de vendas se comunica via internet exatamente para garantir o exato faturamento de tudo. Até mesmo para o pagamento de impostos.

Então, nada mais natural de que todo o sistema de vendas acabasse totalmente voltado para técnicas que pudessem ser aplicadas utilizando a internet como o principal meio de condução.

Hoje, o marketing digital é o principal tema de vários cursos online, assim como é a fonte de muitos dos novos negócios online que algumas pessoas comentam por aí.

Sendo assim, hoje gostaria de falar um pouco mais sobre as 3 maiores tendências do marketing digital para 2022. Para que você fique exatamente na melhor posição possível para aproveitar as oportunidades.

Vamos conferir?

As 3 maiores tendências do marketing digital para 2022

Primeiramente eu só gostaria de dizer que para alcançar um melhor aproveitamento do tema, é preciso ter bastante dedicação e estudo.

Mesmo entendendo a ideia geral, você precisa focar em atuações mais enfáticas para a geração de resultados.

Lembre-se que a teoria e prática precisam andar juntas.

1 – UGC (User Generated Content)

Um dos pontos mais interessantes da sociedade hoje é que através de um relacionamento digital, muitas pessoas estão entendendo que as marcas são parte importante da vida cotidiana.

Assim, o que não faltam são pessoas divulgando conteúdo de suas marcas favoritas, e sempre de forma gratuita.

Isto não acontece por mera vaidade, mas sim como uma forma de gratidão por ter resolvido um problema e ainda como forma de alertar os amigos sobre uma boa oportunidade.

Chamamos esta tendência de User Generated Content, ou conteúdo gerado pelo usuário, e como é uma coisa espontânea desta parte, você também ganha resultados ainda mais poderosos.

Mas é realmente raro que alguém faça isso de maneira 100% espontânea e as marcas grandes só conseguem resultados exatamente porque possuem uma base enorme de clientes.

Se você é uma marca iniciante, um negócio pequeno ou qualquer coisa do tipo, o melhor mesmo seria utilizar algum lembrete junto ao produto pedindo gentilmente por um review nas redes sociais.

Peça para que o cliente marque o “@” na foto para que você fique sabendo, e acredite, muitos terão bastante vontade de te ajudar nesta empreitada.

2 – Social Selling

O termo social selling está intimamente ligado a redes sociais, até mesmo porque hoje, grande parte da sociedade está o dia inteiro voltada para a tela de um celular, computador ou qualquer coisa que esteja ligado a este ramo.

Quando você encontra o veio de ouro dentro das redes sociais, dificilmente conseguirá parar e procurar por outra abordagem.

Tudo isto está diretamente ligado à experiência diária de cada um. Afinal de contas, as pessoas entendem que dizer sobre o seu dia é uma ótima maneira de se relacionar com outras.

Fazer isso em um formato em que todos recebam atualizações é, sem dúvida, uma maneira maneira rápida de alcançar mais público.

Então, quando uma marca se expõe nas redes sociais, estará entrando em contato com bilhões de pessoas, por isso, a recomendação é que você aprenda a fazer vendas através delas.

Hoje temos opções como os meios de pagamentos do Facebook e até mesmo o sistema de lojas do Instagram, e Marketplaces do Face.

3 – Inteligência artificial

A inteligência artificial é parte fundamental de qualquer tecnologia de marketing hoje. E se você não souber utilizá-la a seu favor, estará perdendo uma grande aliada.

E o melhor de tudo é que não faltam ferramentas e opções de código aberto já prontas que só precisam ser ajustadas no seu site ou plataforma.

Muitas vezes este tipo de tecnologia parece banal, como por exemplo um chatbot que responde a perguntas simples. Entretanto, é justo dizer que com o investimento correto e um pouco de boa vontade, algumas empresas criaram estruturas sensacionais.

Existem sites e ferramentas hoje em que você pode conversar com uma inteligência artificial e nem perceber.

O melhor é que com características de deep learning você terá ainda mais chances de descobrir como atingir seu público de maneira eficiente sem programar ou configurar mais nada.

Claro, estes são algoritmos mais complexos e com certeza não são baratos. E até mesmo é possível dizer que a maioria das empresas acabam encomendando este tipo de produto por medida, tendo sua própria equipe de desenvolvimento.

Entretanto, você já consegue algum resultado com as opções mais simples e baratas do mercado. Como por exemplo um pequeno chat bot ou sistema de sugestões.

Acredite, eles podem não fazer uma venda sozinhos, mas garantem um atendimento que muitas vezes influencia uma venda. Até porque uma parte dos envolvidos estará acessando seu site em horários que ninguém pode fazer nada por ele.

E o sistema de indicações pode facilitar a pessoa a achar o que ela procura. Garantindo que você encontre o melhor produto por um preço bastante acessível.

De uma forma geral, esta é a melhor maneira de garantir bons resultados com um investimento relativamente baixo.

Considerações finais

Como você pode ver, o marketing digital está caminhando para tendências tecnológicas cada vez mais robustas, onde grande parte do processo é feito de maneira mais automatizada.

Desta forma, garantir que os bots e outras ferramentas sejam implementados para sua marca é mais do que uma necessidade, e sim uma certeza.

Mas não podemos esquecer também de que o aprimoramento na área é essencial. Fazer cursos online com certificado é uma ótima maneira de garantir bons resultados no longo prazo.

No mais é isso, espero que estas dicas tenham sido úteis para você. Qualquer dúvida sobre o assunto estou à disposição nos comentários também, ok?

Até a próxima!

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Certificado Cursos Online, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre cursos, educação e diversos segmentos.