Como organizar o cantinho do churrasco em casa?

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de outubro de 2021.

Saiba como dar um toque especial à sua área de lazer.

O churrasco é quase uma unanimidade na cultura brasileira. Além de ser uma ótima forma de reunir os familiares e os amigos, as carnes e os acompanhamentos são muito saborosos. Geralmente, o cantinho do churrasco fica na área externa da residência, mas nada impede que ele seja montado na parte de dentro.

No entanto, para isso, a residência deve ser apropriada para comportar uma churrasqueira em seu interior. De todo modo, para deixar o ambiente com a sua identidade, itens personalizados, como avental, luvas e facas, são uma ótima opção, além de darem um toque especial ao espaço.

Neste artigo, selecionamos estas e outras dicas de como organizar seu cantinho particular de churrasco. Confira!

Avalie o ambiente

Antes de começar a organização da sua área de lazer, é preciso avaliar cada cantinho do ambiente, especialmente se ele for pequeno, para que você possa aproveitar todo o espaço disponível.

Além disso, caso o seu cantinho do churrasco fique na parte de dentro da sua casa, é importante que ele combine com a decoração do restante do ambiente e tenha tudo o que é necessário para fazer um bom churrasco sem parecer amontoado.

Mesmo na área externa, que costuma ser maior, checar o ambiente é importante. Contudo, nesse caso, outras questões precisam ser pensadas, como uma solução para dias de muito calor ou de muita chuva, por exemplo.

Escolha a churrasqueira

Após resolver as questões levantadas acima, é o momento de escolher a churrasqueira e alguns outros itens e eletrodomésticos, como uma bancada de apoio (de preferência com pia) e uma coifa de qualidade para proteger você, seus amigos e seus familiares da fumaça, que pode ser bastante incômoda.

Outro ponto importante é reservar espaços para as peças e os utensílios que serão utilizados com frequência durante o preparo do churrasco. Por fim, é importante ressaltar que uma churrasqueira e acessórios de qualidade facilitam bastante a vida do churrasqueiro de plantão.

Utensílios limpos e sempre em ordem

Além de definir locais para armazenar os utensílios do churrasco, como cestas, armários, gavetas ou prateleiras, é preciso que eles estejam sempre muito bem limpos, devidamente higienizados e separados de acordo com sua função específica.

Por exemplo, o avental pode ficar pendurado próximo à churrasqueira, enquanto espetos, facas, pinça, tábua, etc., podem ficar em gavetas ou cestas (longe do alcance de crianças).

Caso você não consiga limpar tudo logo após o churrasco, deixe os acessórios de molho em um recipiente com água e detergente para facilitar a limpeza no dia seguinte.

Peças funcionais que decoram o espaço

Hoje em dia, é possível adquirir vários objetos personalizados para o seu cantinho do churrasco. Entre eles, o famoso kit churrasco não pode ficar de fora: luvas, avental, pegadores de carne, grelhas, facas, entre outros.

Além disso, não se esqueça de um bom afiador de facas, tábuas (de policarbonato ou de vidro são as mais recomendadas por serem mais higiênicas e mais fáceis do que as de madeira) e espetos.

Outros itens que, embora sejam considerados acessórios extras, deixam seu kit ainda mais completo são os termômetros específicos para carnes. Eles são perfeitos para assar a carne respeitando cada ponto.

Panos de pratos, bucha, detergente, toalhas de mãos, sabonete líquido, papel toalha, guardanapos e papel alumínio são itens mais básicos, mas também não podem faltar, assim como lixeiras para os reciclados e os orgânicos.

Por fim, o famoso sal grosso, assim como outros temperos, devem ficar separados em potinhos fechados. Isso porque, para evitar desperdícios, é melhor ter apenas as quantidades que serão usadas em cada churrasco.

Itens de mesa posta

Escolha travessas, copos, petisqueiras e pratos o mais despojados possível. Peças estampadas, rústicas e coloridas também harmonizam muito bem com este tipo de ambiente.