O que esperar do Crazy Time da Evolution Gaming

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de outubro de 2021.

A Evolution Gaming está entre os principais fornecedores de jogos de mesa ao vivo. Seu portfólio inclui uma seleção impressionante de bacará, blackjack e roleta. Eles também fizeram títulos de minijogos populares, como Monopoly Live e Gonzo’s Treasure Hunt. Crazy Time é um dos melhores e mais novos entre os times e aqui está o que você pode esperar dele como jogador.

Jogo fácil para grandes vitórias

Crazy Time é um tipo de jogo girar a roda com 8 opções de apostas, cada uma distribuída entre os 57 segmentos da roda. A maioria desses segmentos são pagamentos normais que recompensam os vencedores com sua aposta multiplicada pelo número indicado. Por exemplo, o número 1 paga 1: 1, portanto, 2 paga x2, 5 paga x5 e 10 paga x10.

Os 9 segmentos restantes pertencem aos quatro bônus do jogo. Os bônus Coin Flip ocupam 4 segmentos, enquanto Pachinko e Cash Hunt recebem 2. Crazy Time é a rodada de bônus de maior pagamento, que tem apenas um segmento de 57. As rodadas de bônus são o melhor elemento de qualquer jogo e Evolution Crazy Time está entre os poucos que oferecem quatro tipos diferentes.

Modos de jogo emocionantes

Cada um dos quatro bônus dá ao jogador a chance de ganhar até x100. No entanto, eles podem ir mais longe para explorar as outras camadas dos novos modos. Coin Flip tem um ‘Rescue Flip’ que dá aos jogadores uma chance baixa de lançá-lo outra vez se ele cair no lado mais baixo da moeda.

Pachinko leva você a uma grande máquina com luzes divertidas que indicam as recompensas aleatórias nos 16 slots na parte inferior e o ponto de partida para a bola na parte superior. Cash Hunt o leva a uma tela grande cheia de símbolos animados, onde você escolhe um e vê o que ganhou. O bônus Crazy Time leva você a uma sala criada em realidade virtual com uma grande roda animada de grandes prêmios.

Multiplicadores de empilhamento

As recompensas potenciais que você pode obter das rodadas de bônus são altas, mas é possível ir mais alto graças ao Top Slot do jogo. Qualquer uma das oito opções na roda tem chance de ganhar um multiplicador de bônus. O multiplicador do Top Slot varia entre x2 e x50, que é empilhado com o que você ganha no final do round bonus .

Ganhe ainda mais do que você espera obter

O Pachinko e o Cash Hunt têm um prêmio rotulado como ‘Double’ escondido entre os multiplicadores. Os jogadores que ganharam este prêmio podem repetir o jogo, mas todas as recompensas são duplicadas. O bônus Crazy Time também tem Duplo, mas também ‘Triplo’. Esta recompensa multiplica todas as outras recompensas por x3, então os jogadores podem girar a roda novamente.

Bônus de Evolution Crazy Time dar a você uma grande chance de ganhar prêmios absurdos. É ainda possível atingir o limite do jogo de x20.000 graças aos combos multiplicadores do jogo. Continue apostando em seus segmentos favoritos e veja o que eles podem lhe render.