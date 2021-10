Salah pede revisão de contrato com o Liverpool

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 27 de outubro de 2021.

De acordo com o veículo ‘Football Insider’, Mohamed Salah está pensando em um salário de cerca de 30 milhões de euros por ano.

Mohamed Salah está em uma ótima fase em sua carreira, e tendo consciência disso, o jogador não está acanhado quando se trata de pedir uma renovação e aumento de seu contrato com Liverpool, que expira em junho de 2023.

Há vários meses, o agente do egípcio vem se pronunciando sobre o assunto, e os últimos relatórios sugerem que o salário que ele quer faria dele o jogador mais bem pago da Premier League.

Especificamente, e de acordo com o veículo ‘Football Insider’, Mohamed Salah está pensando em um salário de cerca de 30 milhões de euros por ano, um número que o faria superar Romelu Lukaku, que recebe cerca de 27 milhões por ano no Chelsea e está no topo da lista dos jogadores mais bem pagos da Inglaterra.

Acontece que o atual contrato de Salah foi assinado em 2018, e já há algum tempo seu agente sente que é necessária uma revisão, dada a importância do egípcio para o Liverpool. Prova disso são os números que ele está entregando até agora nesta temporada, tendo marcado 15 gols e dando 5 assistências nos 12 jogos que disputou.

Sua exibição no domingo passado em Old Trafford, com 3 gols e 1 assistência na vitória de 5-0 do Liverpool sobre o Manchester United, foi algo que só reforçou a sua necessidade em buscar essa renovação de contrato.

Sendo um dos principais jogadores para o Liverpool atualmente, Salah é o africano com mais gols na Premier League. O desempenho do atacante só mostra como a sua habilidade é acima da média, engajando toda a torcida do time inglês a acompanhar e torcer pelo clube, além de animar os fãs mais assíduos do esporte a tentarem a sorte com as apostas esportivas e apostas online.

